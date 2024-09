Nella casa del Grande Fratello ci sono stati nuovi sviluppi in queste ore. Come già accennato in precedenza, tra alcuni concorrenti stanno nascendo i primi flirt, anche se la situazione è apparsa piuttosto confusa a causa di un triangolo amoroso. Adesso, però, le cose stanno andando gradualmente delineandosi. Tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, infatti, è scattato un bacio molto passionale.

Il bacio tra Helena e Lorenzo al GF: cosa è successo

Nuove dinamiche si stanno venendo a creare e contribuiranno sicuramente a tenere alto il livello di attenzione del pubblico nel corso della prossima puntata del GF di giovedì 26 settembre. Durante la notte appena trascorsa, infatti, Helena e Lorenzo si sono baciati. Tutto è partito da un gioco. I concorrenti si sono messi alla prova cercando di dimostrare le loro doti attoriali. Ad essere coinvolti sono stati, in un primo momento, Jessica Morlacchi e Luca Giglioli. Malgrado la donna sia una persona esuberante e travolgente, in questa occasione si è fatta prendere dalla vergogna, sta di fatto che all’ultimo si è rifiutata di baciare il coinquilino.

La scena, così, è passata ad altri due protagonisti del reality show, i quali hanno dato luogo ad una scena davvero bollente, stiamo parlando di Helena e Lorenzo. Che tra di loro ci fosse una grande attrazione era palese a tutti, ma quello che è accaduto questa notte non ha lasciato più alcun dubbio. I due, infatti, si sono cimentati nella recitazione di una scena d’amore e, al termine, si sono scambiati un bacio decisamente passionale.

Il primo bacio tra Helena e Lorenzo

🍋🍋🍋 (é una scena) #grandefratello pic.twitter.com/ernWYKzqIp — 🥀 Rosanna 🥀 (@Rosanna52702609) September 25, 2024

Avvicinamento anche tra Shaila e Javier, ma qualcosa non convince

L’enfasi che Helena e Lorenzo ci hanno messo nel bacio ha lasciato tutti i concorrenti senza parole. La Prestes è apparsa alquanto imbarazzata dopo la scena, sta di fatto che è scoppiata in una risata timida. I coinquilini, invece, non hanno potuto fare a meno di notare che, in effetti, tra i due il bacio fosse sembrato tutt’altro che finto.

Nel frattempo, anche altri due concorrenti si stanno molto avvicinando, ovvero, Shaila Gatta e Javier Martinez. I due, quando cala la sera, si avvicinano molto e si lasciano andare a tenere effusioni. Nel momento in cui si fa giorno, però, il loro atteggiamento cambia. I due sono molto più distanti nel corso della giornata, al punto da far nascere dei sospetti ai coinquilini, ma soprattutto al pubblico da casa, che sta ricevendo dei segnali contraddittori. Cosa ci sarà davvero tra di loro?