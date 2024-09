La diciottesima edizione del Grande Fratello è dominata da alcuni concorrenti che in poco tempo sono riusciti a conquistare l’attenzione del pubblico. In un clima sempre più caldo per le coppie che sono nate negli ultimi giorni, continua a catturare l’interesse dei fan la vulcanica Jessica Morlacchi. É apparsa evidente fin da subito la volontà della produzione di puntare su di lei come personaggio divertente ed esuberante che sa giocare sulla sua sfortuna in amore.

Durante le prime puntate infatti, l’ex cantante dei Gazosa ha più volte mostrato una grande dose di autoironia, scherzando senza problemi sulle sue difficoltà nel trovare l’uomo giusto. Una speranza si era accesa per lei proprio entrando nel reality show, all’interno del quale è stata ben presto circondata di bellissimi ragazzi. Se il fascino di Javier e Lorenzo l’hanno colpita sulle prime battute, la gieffina ha dovuto poi mollare la presa quando i due si sono avvicinati a Shaila ed Helena.

La “Bridget Jones” del GF18 però, non ha ancora messo via gli artigli e continua a guardarsi intorno sognando di conquistare il cuore di qualche coinquilino. In particolar modo, nelle ultime ore la Morlacchi ha espresso un particolare interesse per uno dei suoi compagni di avventura, che sembra sempre più propenso ad entrare nel gioco della seduzione con lei. Che Jessica abbia trovato il suo principe azzurro?

I fan sognano la nuova coppia al GF: Jessica sempre più vicina al gieffino

Sebbene due dei più attraenti gieffini della casa siano ormai alle prese con le loro liason con altre inquiline, Jessica punta ancora a giocarsi le sue carte con qualcuno. Dallo charme maturo di Clayton alla sobrietà di Iago, sono ancora diversi i concorrenti che non si sono avvicinati alle donne della casa.

Ma uno di loro sta scatenando il suo interesse anche a causa di una vicinanza che si fa sentire sempre più. Si tratta del bel Giglio, che con il suo fisico scultoreo e la sua risata coinvolgente lascia durante la giornata più volte la Morlacchi a bocca aperta.

“Lo sapete che noi dormiamo insieme da quattro giorni?”, ha rivelato in un confessionale la cantante, che non ha trattenuto le sue avances nei confronti del 24enne. In una scena andata in onda nel daytime, la gieffina è stata beccata a commentare il ragazzo mentre lavava i piatti. “Se ero un’altra un bacio stasera glielo davo”, ha confessato mentre lo osservava.

La reazione di Giglio alla dichiarazione di Jessica

Giglio, d’altra parte, sembra prestarsi benissimo allo scherzo, divertendosi a cambiarsi di fronte a lei. Un simpatico legame che ha fatto già nascere sui social una nuova ship. Moltissimi sono stati gli utenti che, poco prima della puntata di giovedì 26 settembre, hanno condiviso una scena in cui i due si stuzzicano in cucina.

Jessica, fasciata in un elegante abito viola per la serata, cattura particolarmente gli sguardi. Il parrucchiere, in tutta risposta, le riserva una pacca sul lato B, che non la lascia indifferente. Una nuova attrazione fatale è pronta ad esplodere in casa? Non resta che attendere per scoprirlo.