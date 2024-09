Brutte notizie in arrivo per i fan del Grande Fratello. Il reality show si accinge a perdere il doppio appuntamento settimanale. A partire dal prossimo mese, infatti, ci sarà una significativa variazione nei palinsesti, in quanto il programma andrà in onda solamente il lunedì sera, perdendo la diretta del giovedì. Dietro questa scelta di Mediaset pare ci sia una motivazione ben precisa.

Da quando e perché il Grande Fratello perde il doppio appuntamento settimanale

Dal mese di ottobre il Grande Fratello perde il doppio appuntamento settimanale. Il programma tornerà ad andare in onda solamente il lunedì sera, come un po’ di anni fa. Questo è quanto emerso dai listini di Publitalia, in cui non appare più al giovedì sera la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Quello di stasera, dunque, dovrebbe essere l’ultimo appuntamento del reality show in onda in questo giorno.

Il motivo celato dietro questa decisione non fa prettamente capo agli ascolti. L’edizione di quest’anno del programma, almeno per il momento, non sta certamente brillando dal punto di vista dello share ma, al contempo, non si può neppure dire che sia un flop totale. La diretta del lunedì sera sta riuscendo a superare la soglia del 20% di share, mentre quella di giovedì scorso è crollata al 17%, tuttavia, non si tratta di risultati disastrosi. Malgrado questo, però, Mediaset pare abbia deciso di evitare il confronto con la fiction di Rai1 Don Matteo.

Cosa andrà in onda il giovedì invece del GF

Allo scopo di combattere la concorrenza, Mediaset ha deciso di mandare in onda il giovedì serie una fiction, per rispondere alla Rai con la stessa moneta. In particolar modo, nei palinsesti di ottobre in tale giorno è prevista la messa in onda di Endless Love. La soap opera lascerà il venerdì sera, lasciando il posto alla fiction Storia di una famiglia perbene.

Il Grande Fratello, dunque, continuerà a tenere solido l’appuntamento del lunedì sera, che comunque rimane il giorno in grado di donare ascolti migliori al programma. In ogni caso, si tratta comunque di una sconfitta per il programma di Signorini, che non è stato reputato all’altezza di affrontare la concorrenza Rai del giovedì sera.