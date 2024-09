Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 25 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 25 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la giornata potrebbe riservarti qualche imprevisto a causa di un’influente e strana luna. Ricorda di prendere le dovute precauzioni. Nonostante ciò, sii consapevole che questi periodi intensi sono seguiti da gratificanti ricompense. Cerca di mantenere la calma e di non proiettare la tua ansia negli altri.

Oroscopo del Toro

Toro, i pianeti favorevoli accentuano la tua forza nelle relazioni e negli accordi. Marte ti sostiene portandoti buone prospettive per un rinvigorimento nel tuo ambito lavorativo. Ciononostante, in questo periodo, l’area affettiva sembra essere messa in disparte. Non si tratta di una crisi generale, ma c’è chi, pur essendo in coppia, aspira a ricevere più attenzioni.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la tua naturale dote creativa è un tuo aspetto saliente. Quando la monotonia della vita quotidiana si fa troppo avvolgente, è il tuo momento per ideare qualcosa di diverso. Sul fronte lavorativo, si prospettano importanti scenari. L’amore, invece, sembra essere sotto una certa pressione.

Oroscopo del Cancro

Per gli amici del Cancro si prospettano momenti interessanti, particolarmente sul fronte affettivo. Invito ad aprirsi alle emozioni inedite; per chi è solo da tempo, sarà un periodo propizio per esplorare. Chi, invece, è in una relazione di valore, troverà soddisfazione nel proseguirla. Intrigante, potrebbe esserci anche una riscoperta di legami passati.

Oroscopo del Leone

Leone, in campo amoroso sei a 5, invece per quanto riguarda il lavoro stai brillando alla grande con un meritato 10. In questo ciclo temporale ti vedo particolarmente occupato a gestire e a dare priorità a questioni concrete e pratiche del quotidiano. La presenza benefica di Giove gioca a tuo favore, rendendo facile la risoluzione di un imprevisto.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, l’avvio della settimana potrebbe presentarsi un po’ stressante a causa di Mercurio che svolge il suo ultimo giorno nel tuo segno zodiacale. Questo periodo è costellato di nuove opportunità e progetti in arrivo. Tuttavia, è fondamentale ricordare che Giove si trova in dissonanza, così che ogni decisione presa e qualsiasi progetto intrapreso adesso richiedono un’attenta valutazione. Preparati, perché ci sono delle sorprese in serbo per te.

Oroscopo della Bilancia

Cari amici della Bilancia, siete guidati da una luna che in questo momento sembra aver perduto la sua retta via, un istante di esitazione invade le vostre giornate, forse, è anche un po’ di tristezza. Non dimentichiamo mai che voi della Bilancia, siete dei romantici senza speranza. Quindi per chi ha sentito un distacco troppo grande da casa, dai propri cari o semplicemente anela un ritorno al calore del focolare domestico, un luogo sicuro, un rifugio… Ebbene, nel caso non abbiate ancora trovato ciò, potreste provare un senso di disagio, come se foste esclusi dal gioco.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, Venere attraversa il tuo cielo favorendo incontri intriganti. Mai si sa, potrebbe sbocciare un sentimento travolgente e un po’ audace entro la conclusione di questo mese. L’orizzonte ospita le tue voglie, è il momento di realizzare ciò che il tuo cuore desidera.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è tempo per rivalutare tutto, dagli accordi alle collaborazioni. Negli ultimi tempi, possono esserci stati dei contrattempi eccezionali, situazioni che si sono dissolte improvvisamente. Tuttavia, ricorda che quando una porta si chiude, se ne apre una più grande. Non lasciarti abbattere, rialzerai le vele.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, grazie al ritorno favorevole di Venere, avrai l’opportunità di vivere le tue passioni con più energia e apertamente, dato che alcuni nati sotto il tuo segno hanno precedentemente dovuto navigare i sentimenti in modo molto discreto. Nei prossimi due giorni, ti consiglierei di mostrarti maggiormente comprensivo nei confronti della tua famiglia.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, tenete occhi puntati su spese legate a contratti, impegni, accordi e ristrutturazioni. Noterete una sostanziale uscita di denaro. Il 27 e il 28 del mese, è possibile sperimentare un lieve decremento energetico, perciò è consigliato iniziare da adesso a risparmiare forze ed energie. Non vi sottoponete a stress eccessivi.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, rispetto al precedente periodo lunare, persiste l’idea dell’acquisto della calma. Almeno, l’ansia di metterti in moto per i nuovi progetti è ormai alle spalle. Un’occhio di riguardo dovrebbe essere rivolto alle questioni legali; coloro che pensano di innescare un litigio o una controversia, dovrebbero essere consapevoli che prima dell’arrivo dell’estate dell’anno prossimo, non arriverà alcun riscontro definitivo. Si tratta di un periodo celeste che concede più spazio ai compromessi che all’azione. Il cielo favorisce le emozioni, quindi lasciate che queste siano il faro.

