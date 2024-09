Berutto momento per Aurora Tropea. La dama di Uomini e Donne è tornata nel parterre anche nell’edizione di quest’anno, come è stato possibile vedere nel corso della puntata di ieri. La protagonista ha ricevuto una sgradevole sorpresa, in quanto si è ritrovata nel parterre maschile anche Armando Incarnato, con cui ha spesso avuto delle discussioni particolarmente accese. I problemi per lei, però, non sono finiti qui. In queste ore, la donna ha pubblicato un video su TikTok in cui ha annunciato che tutti i suoi profili social le sono stati chiusi. Ecco cosa è successo.

La disavventura di Aurora Tropea con i social

Aurora Tropea ha pubblicato un video in cui ha svelato una disavventura che le è capitata. La donna ha informato tutte le persone che la seguono del fatto che, purtroppo, i suoi account Instagram e Facebook sono stati chiusi. Al momento la donna non è riuscita a capire che cosa sia successo, in quanto le è arrivata solo una notifica con su scritto che sarebbero state violate alcune normative delle piattaforme in questione.

Aurora, però, ha specificato di non aver mai pubblicato cose compromettenti o che violassero le normative suddette. Per tale ragione, la donna si è convinta del fatto che, in realtà, sia stato qualche hater a buttarle giù i profili con delle segnalazioni in modo da spingere chi si occupa della gestione della community a prendere dei provvedimenti.

L’appello di Aurora ai fan e la loro reazione

L’unico social che, al momento, è rimasto attivo ad Aurora Tropea è TikTok, sta di fatto che la donna ha deciso di sfogarsi lì e di raccontare tutto ai suoi fan. La donna ha lanciato un appello accorato invitando tutte le persone che la seguono ad aiutarla a recuperare i suoi social.

La reazione degli utenti del web non si è fatta attendere. Alcuni le hanno detto che, molto probabilmente, la decisione di chiuderle gli account sia scaturita da alcuni insulti che la donna potrebbe aver scritto contro gli hater. Altri, invece, hanno ironizzato sulla faccenda dicendo che, alla fine, se ne sarebbero fatti una ragione a non vedere più la donna sui social. Ad ogni modo, non resta che attendere per vedere se e come verrà risolto questo inconveniente.