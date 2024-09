Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 24 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 24 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è doveroso rilevare che le recenti settimane si sono aperte con una Venere in opposizione, che attualmente è neutra. Questa è indubbiamente una configurazione astrale rilevante per una riflessione tranquilla riguardo una storia d’amore. Esiste una possibilità di rinnovarsi sul piano sentimentale e di rimettersi in sesto nel campo lavorativo. E’ necessario prendere decisioni che evitino ulteriore stress, e in alcune situazioni, potrebbe essere inevitabile apportare qualche sacrificio finanziario.

Oroscopo del Toro

Toro, come sempre nella tua esistenza sarai alla ricerca di conferme, dal momento che rappresenti un segno di terra e quindi desideri certezze. D’altronde, il passaggio di Venere potrebbe portare con sé perplessità nel campo affettivo. Sta’ attento, soprattutto se di recente hai sperimentato qualche incertezza.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, dopo un periodo di instabilità, adesso le parole scorrono con maggiore tranquillità e le accese discussioni tendono ad attenuarsi. Giove, transitando nel vostro segno, porta a termine le relazioni poco significative per far spazio a nuove, stimolanti opportunità. Ricordate, dedicare un po’ di tempo alla riflessione è sempre benefico.

Oroscopo del Cancro

L’amico del Cancro, Venere, non è più ostile. Anzi, si è trasformata in un alleato prezioso. Il quadro astrale è particolarmente favorevole per coloro che si sentono soli nel cuore e desiderano superare dubbi e incertezze in ambito sentimentale. Per di più, questa configurazione favorisce anche l’ambito lavorativo, suggerendo un periodo di maggiore attività e produttività.

Oroscopo del Leone

Leone, presta attenzione ai piccoli contrasti che potrebbero generarsi con l’attuale situazione astrale. Se hai avviato una relazione da poco, potresti iniziare a dubitare. Allo stesso modo, qualcuno che prima sembrava essenziale, ora potrebbe assumere un ruolo di minor rilievo.

Oroscopo della Vergine

Virginiana, l’avvio di questa settimana ti riserva qualche sussulto di tensione. Tuttavia, riuscirai presto a ristabilire l’equilibrio. È comprensibile notare un certo livello di stress tra oggi e domani, dovuto a situazioni che necessitano di essere affrontate. Detto ciò, provvedimenti e incarichi non mancano e richiedono che tu sappia gestire delle sottili provocazioni.

Oroscopo della Bilancia

Per la Bilancia, l’aspetto positivo del Sole e di Mercurio indica una gestione ottimale del futuro. Dopo un periodo di separazione, ha compreso l’importanza di proseguire, a dispetto delle avversità. Le buone idee non mancano, segno di un percorso che continua sotto i migliori auspici.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, Venere prevale mentre Marte e Plutone brillano, alimentando una forte volontà di rivoluzionare l’esistenza. Tuttavia, non tutti saranno in grado di farlo, in quanto dipende anche dall’età. Le nuove generazioni sono pronte a tuffarsi in inediti impegni e affrontare sfide fresche di stampa. D’altra parte, coloro che hanno raggiunto, o superato, una certa maturità e stanno valutando l’opzione della pensione, potrebbero trovare proficuo ripensare alle decisioni prese in passato, abbandonare sentieri ardui ed aprirsi a qualcosa di piacevolmente nuovo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, hai atravversato un periodo turbolento, non ho mai taciuto che l’estate ha portato con sé qualche problema. Adesso però, sembra che la tempesta sia passata, specialmente in ambito sentimentale. Ricorda, spesso è la monotonia che sfianca più che l’effettivo sforzo fisico.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, avvertirai un intensificato desiderio di passare del tempo con i tuoi affetti più intimi, specialmente nel caso in cui un sentimento amoroso sia rimasto celato per diverse ragioni nelle recenti settimane; adesso è il momento di farlo riaffiorare. È inevitabile, però, che la posizione contraria di Marte possa apportare una certa dose di stanchezza.

Oroscopo dell’Acquario

Lavoro dell’Acquario beneficia adesso, grazie a Mercurio e Giove che creano un favorevole aspetto astrale. Algate idee produttive e brillanti. Sul fronte sentimentale, si prospetta un periodo di stress, potrebbe esserci una distanza motivata. Tuttavia, in questi tempi c’è un certo elemento che sembra essere fuori posto.

Oroscopo dei Pesci

Così come avevo anticipato, agosto avrebbe presentato alcune sfide per i Pesci in ambito relazionale, ma ora il mio punto di vista è completamente cambiato. Con Marte in un aspetto favorevole, posso assicurare che sentimenti gradevoli sono in arrivo. In alcuni casi, si potrebbe persino registrare un rinnovato interesse amoroso.

