Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 23 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 23 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Il consiglio che mi sento di dare in questo periodo all’Ariete riguarda il settore economico. Non è da trascurare, infatti, l’importanza di dedicare del tempo alle questioni finanziarie in questa fase. È possibile che ci troviamo di fronte ad un momento cruciale intorno ai giorni 25 e 26, quando potrebbe presentarsi un incontro, per esigenze lavorative o familiari, decisivo per la risoluzione di una questione pendente.

Oroscopo del Toro

Il simbolo zodiacale del Toro notoriamente non ammette compromessi quando si tratta d’amore. In questa giornata, l’influenza di Venere potrebbe avviare una fase contenziosa; se qualcosa non funziona come dovrebbe, è imperativo affrontare la questione immediatamente.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ti percepisco con un sentore di allegria ed un filo di spensieratezza. Osserva, oggi la Luna fa il suo ingresso nel tuo segno zodiacale. Ovvio, ci sono state molte difficoltà, te l’ho sottolineato spesso. In alcuni frangenti, è indispensabile lasciare alle spalle le amarezze passate.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, pare che stiate dedicando energie al lancio di qualcosa di fresco e innovativo. Tuttavia, l’atmosfera pare carica di tensione e gli ostacoli da superare sembrano moltiplicarsi. Sicuramente l’inizio della giornata potrebbe presentarsi turbolento. Ma non perdete fede, perché con l’avanzare della settimana, in particolare nelle giornate di mercoledì e giovedì, vedrete un’impennata del vostro successo.

Oroscopo del Leone

Leoni, stelle in ascesa! Nei prossimi giorni l’ambito lavorativo sembra riservarvi delle gratifiche, un’azione mirata potrebbe condurvi a significative evoluzioni professionali. Eventuali novità sono all’orizzonte, tenerne conto potrebbe rivelarsi utile. Tuttavia, poiché le stelle influenzano vari ambiti della vita, è necessario fare attenzione all’ambito affettivo. Potrebbero infatti profilarsi delle tensioni, queste giornate sembrano portare con sé qualche disaccordo. Ricordate, mantenere la calma è fondamentale.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti attende una comunicazione significativa. Se operi in un contesto aziendale potrebbe arrivare un’interessante proposta in questi giorni. Sottolineo che molti nativi della Vergine potrebbero vivere una fase di rinnovamento, vale a dire anche nella sfera sentimentale. Questo è un periodo di rinascita.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, percepisco che potrebbe esserci un carico di impegni e di compiti da assolvere in questo periodo per te. Tuttavia, l’influenza dissonante di Marte suggerisce cautela, evidenziando una possibile stanchezza fisica. Quindi, qualunque sia il progetto o l’attività che intendi portare a termine, ricorda di concederti dei momenti di riposo. Evita di cadere nella trappola della frenesia o del fare tutto in fretta.

Oroscopo dello Scorpione

Ascolta attentamente Scorpione, l’orizzonte astrologico prefigura mutamenti di parecchia rilevanza, anche nell’anno a venire. Non escluso che queste novità coinvolgano il tuo ambito lavorativo. Potresti aver intrapreso di recente un inedito impegno o progetto, che con il tempo si manifesterà assai vantaggioso. Venere, a sua volta, sussurra temi d’amore. È imprescindibile cercarlo attivamente, senza lasciarsi abbattere da diffidenza, specialmente quando il cuore palpita nel tuo petto.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, potrebbe venire il momento che stai aspettando da tanto tempo, la situazione potrebbe rivelarsi piuttosto favorevole per discutere di questioni amorose. Ma nel tuo percorso professionale non mancano di sicuro i nemici nascosti, quindi rimani sempre in guardia.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, non dimentichiamo l’importanza dell’amore nella nostra esistenza, soprattutto con l’arrivo di un favorevole transito di Venere che renderà più semplice la gestione delle relazioni. Marte sembra sfidare la tua resistenza fisica, hai dato molto di te stesso e per questo potresti sentirti affaticato. Cosa ne dici di concederti un po’ di relax?

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è essenziale che tu comprenda le motivazioni di chi ti circonda. L’attuale transito di Venere potrebbe generare un certo grado di turbolenza o un desiderio di autonomia. Non farti prendere dal panico. Concediti un po’ di tempo per ponderare accuratamente le decisioni che stai pianificando, in particolare quelle relative alla tua carriera.

Oroscopo dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, mi risulta che una fase più dinamica sia all’orizzonte. Come vi avevo predetto precedentemente, già dalla fine di settembre si profila un periodo caratterizzato da decisioni rilevanti, che riguardano sia la sfera familiare che quella sentimentale. Questi eventi possono variare a seconda dell’età: per alcuni saranno predicibili, per altri potrebbero rappresentare piacevoli sorprese. Oltre a ciò, avvertiranno un rinnovato afflato di ispirazione e inventiva.

