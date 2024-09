La serie televisiva, spin-off del film ‘The Batman’, intitolata The Penguin, debutta su Sky e NOW. Colin Farrell riveste il ruolo del personaggio principale, ‘The Penguin’. Il telefilm si ispira ai personaggi della DC Comics.

Il popolare personaggio di Batman, The Penguin, lascia il grande schermo per approdare in televisione. Dal 20 settembre, avrà inizio il primo spin-off legato al celebre film “The Batman”. Il fulcro dell’intera serie è l’interprete nominato agli Oscar®, Colin Farrell, che veste i panni dell’inimitabile gangster. ‘The Penguin’ sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, rimanendo in sincronia con la distribuzione negli Stati Uniti. Dopo la trasmissione del secondo episodio, prevista il 30 settembre, ogni lunedì verrà reso disponibile un nuovo episodio via Sky Atlantic o streaming on demand.

The Penguin è una serie drammatica composta da otto episodi prodotta da DC Studios. Il telefilm da seguito alla storia iniziata con “The Batman”, diretto da Matt Reeves. Il cast della serie è di alto profilo: oltre a Farrell, che interpreta Oz Cobb, meglio conosciuto come ‘The Penguin’, ci saranno attori del calibro di Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown e molti altri.

La produzione esecutiva della serie vanta nomi di rilievo come Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell e Lauren LeFranc, con questi ultimi due anche a capo della sceneggiatura. The Penguin è basata sui personaggi della DC Comics, creati da Bob Kane e Bill Finger. La produzione di The Penguin è a cura di 6th & Idaho Productions di Reeves e Dylan Clark Productions, in associazione con Warner Bros. Television.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Con una trama avvincente, ‘THE PENGUIN’ arricchisce il già fornito catalogo di titoli dedicati all’universo DC Comics disponibili su Sky e NOW, tra cui “The Flash”, “Shazam! Furia degli Dei”, “Suicide Squad” e “Batman v Superman: Dawn of Justice”. Ci aspettiamo che la serie ottenga un ampio successo e recensioni positive, seguendo le orme dei suoi predecessori cinematografici.