Il teaser trailer della tanto attesa seconda stagione di ‘Squid Game’ è stato svelato da Netflix in occasione della Geeked Week 2024. L’attore Lee Jung-jae tornerà a vestire i panni del protagonista nella serie che verrà lanciata il 26 dicembre 2024. Inoltre, un’anteprima della seconda stagione sarà presentata al Lucca Comics & Games 2024 con la partecipazione di alcune delle star e del regista della serie.

Tra le anticipazioni del teaser trailer rilasciato da Netflix, spicca il ruolo centrale che il personaggio di Gi-hun (Lee Jung-jae) avrà nel corso dei temuti giochi. L’eroe tornerà nell’arena con l’intenzione di mettere fine alla catena di giochi mortali che coinvolgono 456 giocatori, di cui solo uno avrà la possibilità di sopravvivere.

Tuttavia, si levano interrogativi sulla logica del ritorno di Gi-hun nel contesto dei giochi. Perché il personaggio del Front Man, conoscendo la determinazione di Gi-hun a demolire il sistema dei giochi, dovrebbe permettere al protagonista di tornare?

Le risposte a questi dilemmi saranno svelate il 26 dicembre 2024 con il rilascio dei nuovi episodi della serie coreana. Tuttavia, la storia di Squid Game non finirà con la seconda stagione: infatti, è già prevista una terza serie di Squid Game per il 2025.

Per scoprire altri dettagli non sarà necessario attendere la data di lancio ufficiale. Il 31 ottobre, in occasione del Lucca Comics & Games 2024, evento clou italiano per gli amanti dell’animazione, dei fumetti e dei giochi, sarà presentata un’anteprima della seconda stagione di Squid Game. Saranno presenti alcuni membri del cast e il regista della serie.