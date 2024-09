Al Grande Fratello, i concorrenti hanno affrontato le prime nomination della corrente edizione. In una situazione carica di tensione alimentata dalla competitività dei concorrenti, sono state prese decisioni cruciali che avranno un impatto significativo sul loro proseguo nel gioco. Sotto la guida delle regole illustrate dal conduttore, Alfonso, i partecipanti hanno dovuto fare scelte difficili, influenzando cosi il destino dei loro compagni di avventura.

Grande Fratello, chi sono i nominati della prima nomination

Dopo una puntata ricca di avventure intriganti e nascenti rapporti è ora per le prime nomination di questa edizione. Solo i partecipanti che sono entrati nel programma lunedì avranno diritto al voto. Tra di loro, i quattro più nominati affronteranno il televoto, e soltanto un paio di questi avranno l’occasione di ottenere l’immunità.

Alfonso, avvia il collegamento con la casa e, dopo aver chiaramente illustrato le regole, invita Shaila a entrare nel confessionale. Non senza difficoltà, la ballerina fa la sua scelta, nominando le ragazze del gruppo “Non è la Rai”.

Poi tocca a Luca, che propone Giglio per il televoto, sperando che la nomination possa servire come stimolo per il suo compagno di viaggio ancora troppo schivo. Le ragazze del gruppo “Non è la Rai” nominano Yulia, giudicata enigmatica, spiegando così la loro decisione. Javier, per parte sua, nomina Lorenzo. Non essendo riuscito a stabilire un rapporto con lui e non condividendo il suo atteggiamento in molti aspetti, decide di nominarlo: “Non siamo compatibili”.

Il turno delle nomination continua e adesso è il momento di Clarissa. Pur ritenendo Yulia una ragazza affabile e presentando vari motivi per salvarla, decide di avanzare la sua candidatura per la nomination, ritenendola troppo timida e non in linea con lo spirito del gioco. Anche Tommaso decide di nominare Yulia.

Ila, dal canto suo, sceglie Tommaso per la nomination. Enzo Paolo nomina Ila, non riuscendo a comprendere le sue intenzioni, mentre Yulia nomina Jessica, affermando di non aver stabilito un legame con lei. Infine, Lorenzo sceglie Tommaso, Giglio opta per Luca e Jessica decide di rispondere a Yulia nominandola a sua volta.