Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 21 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 21 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, dovresti considerare l’idea di offrirti almeno un paio di giorni per prenderti una pausa: stai continuando a muoverti senza sosta, proprio come una trottola. Esigiamo tranquillità. Guardati intorno: non ti stai forse dimenticando del fascino dell’amore, della passione? Rasserenati, perché Venere, entro breve, non influenzerà più negativamente la tua condizione. C’è dunque la possibilità di incontrare nuove persone o, nel caso ci fossero stati dei contrasti da risolvere, potrebbe esserci l’opportunità di una pacifica riconciliazione.

Oroscopo del Toro

Oggi, Toro, l’astro lunare attraversa il tuo segno zodiacale, accentuando la tua determinazione, specialmente verso coloro che non hanno dimostrato un comportamento corretto. Le questioni pendenti legali o finanziarie, si avviano verso una risoluzione imminente.

Oroscopo dei Gemelli

Come Paolo Fox, analizzo gli astri per te, Gemelli. Suggerisco un periodo di riflessione profonda, magari in solitudine, anche se per te potrebbe non essere l’ideale. Tuttavia, questo periodo ti consentirà di comprendere con più chiarezza il percorso migliore da intraprendere. Riconosciamo che agosto è stato un mese carico di tensioni, ma ora è il momento di rivolgere lo sguardo verso il futuro. Con Giove nel tuo segno, sembra emergere un percorso promettente che potrebbe portare al successo.

Oroscopo del Cancro

Cancro, la tua caratteristica distintiva è la sensibilità. Tuttavia, speri di non lasciarti affliggere dalle incongruenze. L’attuale configurazione astrale non impedisce il tuo progresso, ma potrebbe presentare qualche piccola insidia da superare. Continua a muoverti, perché sappi che l’anno venturo Giove entrerà nel tuo segno, portando con sé fresche novità.

Oroscopo del Leone

Leone, nelle prossime 48 ore potrebbe esserci l’annullamento di un incontro. Pare che ci siano alcuni dettagli che non collimano, soprattutto riguardanti affari sentimentali o lavorativi. È fondamentale che tali problemi vengano affrontati e risolti quanto prima.

Oroscopo della Vergine

Capricorno, si prevede una favorevole configurazione astrale per te. Infatti, la Luna e Mercurio sono in una posizione eccellente per te, suggerendo che il cosmo risplende a tuo favore. Tuttavia, si presenta un avvertimento dovuto alla posizione di Giove. Questa posizione impone prudenza in merito ai contratti e agli impegni. È quindi fondamentale rispettare scrupolosamente le clausole contrattuali e leggerle attentamente, dando particolare riguardo a quelle dettagliate in caratteri più piccoli.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sei un individuo tollerante e cortese, ma quando la tua pazienza si esaurisce, tutto diventa un campo di battaglia. In questo periodo, l’universo ti sta dando la possibilità di trionfare in una competizione. Ci sono novità in arrivo per il tuo settore lavorativo. In confronto al passato, ti percepisci in uno stato di maggior serenità e liberazione.

Oroscopo dello Scorpione

Desidero gentilmente consigliare a tutti gli Scorpioni di evitare eccessi e sovraffaticamenti, dato che sfortunatamente la Luna si trova in una posizione non proprio benefica. Tuttavia, v’è una nota positiva: Venere è in procinto di entrare nel vostro segno. Questo è un periodo favorevole per coloro che cercano l’amore e desiderano cessare di essere solitari. Quindi, fate attenzione ai segnali intorno a voi!

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è evidente che la stanchezza stia prendendo il sopravvento. Ma ricorda sempre, sei una persona forte e resistente, non lasciarti sopraffare da piccole difficoltà. Adesso, è fondamentale notare che Giove, essendo in opposizione, indica modifiche, spostamenti, novità, che potrebbero influire anche sulla sfera lavorativa. Infatti, da giugno, si avvertono dei cambiamenti significativi nel tuo percorso di vita.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la tua tendenza naturale è di ritirarti piuttosto che confrontarti con le persone che reputi fastidiose. Ora, è il momento di valutare con cura la situazione lavorativa. Da questo momento, non solo avrai una visione più chiara, ma anche un coraggio rinnovato. Tuttavia, Marte in opposizione consiglia di fare attenzione con gli sforzi.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, come abbiamo evidenziato ieri, anche oggi riscontri una certa tensione. Hai un carico di impegni considerevole e sembra che fatichi a portarli tutti a termine. È noto che ogni tanto l’Acquario si ritrovi in situazioni di marcata confusione. Non esitare a chiedere aiuto se lo ritieni necessario.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, vi aspettano momenti davvero soddisfacenti nell’ambito affettivo. Vedrò notevoli opportunità di potenziare i vostri rapporti interpersonali. Inoltre, l’energia favorabile di Venere che si manifesterà a brevissimo, suggerisce la presenza di sentimenti reciproci. Non avrete a che fare con la mancanza di buone intuizioni. Al contrario, ne sarete inondati.

