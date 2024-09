X Factor 2024 è pronto per il suo secondo turno di audizioni. Nella vivace arena dell’Allianz Cloud di Milano, aspiranti artisti di diversi stili e ispirazioni si sfideranno per il plauso dei giudici e l’accesso alle successive fasi del concorso.

X Factor 2024, secondo giorno di audizioni

Giovedì 19 settembre, X Factor 2024 tornerà sulle piattaforme televisive Sky e NOW per il secondo appuntamento delle audizioni. Parte della serie Sky Original e prodotto da Fremantle, lo show ha sempre saputo regalare performance da brividi e momenti di autentico spettacolo, raccogliendo al suo debutto oltre 700.000 spettatori, aumentando così del +38% rispetto alla stagione precedente.

Gli aspiranti artisti sono pronti a prendere d’assalto il palco, determinati a guadagnare almeno tre voti favorevoli dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, o almeno un X Pass. Quest’ultimo rappresenta una delle novità di questa edizione: grazie ad esso, i giudici possono inviare direttamente un concorrente ai Bootcamp, la fase successiva del processo di selezione.

L’attesa è piuttosto intensa per riavere la presenza di Giorgia, alla sua prima esperienza come conduttrice. L’artista aprirà la puntata e sarà al fianco dei concorrenti nel backstage dell’Allianz Cloud di Milano, luogo delle prime selezioni di X Factor 2024. I potenziali concorrenti provengono da diverse età, contesti e sorgenti d’ispirazione, rendendo l’offerta musicale vasta, innovativa e sempre fresca.

Ognuna delle storie presentate in questa settimana – durante l’episodio trasmesso giovedì 19 alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW – è unica, ma porta in sé un desiderio comune: quello di far vivere il sogno della musica.

La settimana successiva ci sarà il terzo e finale turno di audizioni. Seguiranno due settimane di Bootcamp, che determineranno i quattro aspiranti concorrenti che si sfideranno per guadagnare uno dei tre posti a disposizione per ciascun giudice nei Live Show durante le Home Visit.