Il celebre programma satirico Striscia la Notizia di Canale 5 è pronto per tornare in onda con una serie di cambiamenti significativi. Tra le innovazioni più rilevanti spicca la dipartita delle storiche “veline”. La nuova edizione del programma vedrà inoltre l’introduzione di nuovi segmenti e collaborazioni, con corrispondenti giovani e di lunga data che presenteranno contenuti nuovi e intriganti. Con un nuovo sottotema, “la voce della complottenza”, la prossima stagione si preannuncia ricca di satira rivolta verso il pensiero complottista diffuso.

Novità nella nuova stagione di Striscia la Notizia

A partire dal 23 settembre, il programma satirico di riferimento, Striscia la Notizia, sarà di nuovo in onda per la sua 37esima stagione, con molti cambiamenti in vista. Il più significativo è la sostituzione delle storiche “veline” da Beatrice Coari e Gianluca Briganti. Lo show avrà un’insolita coppia alla conduzione: Michelle Hunziker e Nino Frassica.

Tra i nuovi volti, vedremo in primo piano Fabio Caressa e sua figlia Eleonora. Dopo il successo a Pechino Express, il duo presenterà la rubrica settimanale “Gli Oscar dei Caressas”, assegnando riconoscimenti satirici attraverso “filmati strani”. Altri debuttanti includono il comico Antonio Ornano, secondo “Socialman”, Roberto Da Crema con la rubrica “Robe dell’altro mondo” e il creatore di contenuti, Grande Flagello.

Nell’edizione futura si prevedono anche collaborazioni con l’acclamato giornalista d’inchiesta Fabrizio Gatti e con il famoso portale d’informazione e gossip, Dagospia, che contribuirà con contenuti originali. Anche se tante novità sono in arrivo, non mancheranno i volti familiari: inviati di lunga data come Fabrizio Fontana, Jimmy Ghione, Max Laudadio faranno il loro ritorno.

Non mancheranno le storiche rubriche come “Striscia lo striscione”,”Striscia il cartellone” curate da Cristiano Militello e “Capolavori del mondo in cucina”.

La protagonista del bancone di Striscia, Beatrice Coari, una ventunenne di Genova che adora la danza e le lingue straniere, ha già accumulato esperienza nel settore della moda partecipando a Miss Italia nel 2013.

Il suo partner di danza, Gianluca Briganti, un viareggino di 37 anni, di origini miste cilene e napoletane, può vantare una notevole carriera nei maggiori musical europei. È comparso in diversi show televisivi e, recentemente, ha partecipato alla serie americana Pitch Perfect e alla miniserie internazionale Those About to Die.