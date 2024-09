I concorrenti del Grande Fratello stanno gradualmente entrando in confidenza gli uni con gli altri. In queste ore, durante una chiacchierata leggera con alcuni coinquilini, Luca Giglioli si è lasciato scappare una confessione davvero bollente. Il giovane non ha negato di amare molto le donne e di essere un grande amatore. Parlando proprio delle sue performance a letto, il protagonista ha fatto una confessione molto piccante che la lasciato basiti i suoi coinquilini.

La confessione piccante di Luca Giglioli sulle sue performance a letto

Luca Giglioli ha spiazzato i compagni d’avventura nel momento in cui ha iniziato a parlare della sua vita sessuale. A tal proposito, il giovane ha ammesso di avere una sorta di “malattia”. Quando incontra una donna che gli piace particolarmente, infatti, è in grado di restarci a letto davvero per tanto tempo, quanto nello specifico? Ben sei ore di fila.

Le sue affermazioni hanno generato una certa ilarità e un certo sgomento, sta di fatto che non sono mancate alcune battute da parte dei compagni d’avventura. Jessica Morlacchi, ad esempio, non ha esitato a rispondere a Luca dicendogli che, dopo la performance, “ci volesse una flebo“. Il giovane, però, ha frainteso, ed ha capito che la donna si stesse riferendo alle sue parti intime, così ha risposto che, in effetti, anche “lui” è un po’ stanco dopo.

Il fraintendimento con Jessica Morlacchi: imbarazzo al GF

Notando il palese fraintendimento, Jessica Morlacchi è subito intervenuta per chiarire la situazione e le sue parole. Nello specifico, la donna ha chiarito che si stesse riferendo alla donna che si trova a dover stare per ben sei ore a letto con lui, e non ai suoi gioielli di famiglia. Tutti, così, sono scoppiati a ridere, anche se il momento è stato un po’ imbarazzante.

Ad ogni modo, il video in questione è divenuto virale anche sul web, al punto da scatenare l’ilarità degli utenti. In tanti sono apparsi divertiti dalla schiettezza del ragazzo, mentre altri hanno reputato le sue affermazioni un po’ troppo da sborone ed eccessive. In ogni caso, una cosa è certa, Luca non è certamente un ragazzo che ha peli sulla lingua, cosa fondamentale in un reality show come il Grande Fratello.