La diciottesima edizione del Grande Fratello ha preso il via da poco meno di una settimana, ma è bastato qualche giorno per riconoscere i personaggi destinati a catalizzare l’attenzione del pubblico. Nella prima puntata di lunedì 16 settembre, largo spazio è stato riservato alla nuova concorrente Jessica Morlacchi. Con grandi successi musicali alle spalle legati al nome dei Gazosa da ragazzina e più recenti partecipazioni a programmi Rai di successo, la 37enne romana si è lanciata in un’esperienza nuova ma chiaramente nelle sue corde.

La grande ironia che contraddistingue la cantante, l’ha già resa la protagonista di esilaranti siparietti orchestrati alla perfezione da Alfonso Signorini, che l’ha messa di fronte alla possibilità di commentare gli uomini della casa. Un’analisi che è proseguita nei primi giorni all’interno del reality show, durante i quali la gieffina ha confermato la sua capacità di coinvolgere chi le sta attorno.

Da una parte, la simpatia verso il bel Javier, dall’altra il fascino di Lorenzo. La Morlacchi si sente pienamente a suo agio con i coinquilini, tanto da lasciarsi andare senza peli sulla lingua a confessioni particolari sul suo vissuto personale. In particolare, durante una chiacchierata in giardino, Jessica ha parlato della chirurgia estetica, rivelando un retroscena sugli effetti che ha avuto su di lei.

“Rifatto tre volte”, Jessica racconta le conseguenze dei ritocchini

Ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2001, quando insieme ai componenti dei Gazosa vinse tra le nuove proposte al Festival di Sanremo. Sono passati diversi anni da quell’esordio da ragazzina, ma Jessica Morlacchi non ha mai perso la vivacità e l’energia con cui si è fatta conoscere. Qualche differenza tuttavia, si è notata nel corso degli anni principalmente a livello estetico, a causa dei ritocchini a cui la cantante ha scelto di sottoporsi.

Un argomento di cui non ha fatto assolutamente mistero e che, al contrario, ha portato candidamente alla luce durante una conversazione nel giardino con i suoi compagni di GF. “Cosa hai nascosto nel seno?”, ha chiesto Giglio vedendola armeggiare con il décolleté. “Sempre il fazzoletto”, ha risposto l’ex voce dei Gazosa. “Da quando ho rifatto il naso non respiro”, ha dichiarato poi scatenando la perplessità dei presenti.

La Morlacchi ha spiegato di subire le conseguenze di ben tre interventi chirurgici mirati ad un miglioramento del setto nasale dal punto di vista visivo, che l’hanno portata oggi a convivere con una respirazione difficoltosa. “Ma tu lo hai fatto solo per estetica?”, è stata la domanda di qualcuno, alla quale Jessica ha risposto affermativamente. Un puro vezzo estetico dunque, che costringe la gieffina ad un’esistenza con il fazzoletto alla mano. Anche in questo caso però, con la sua solita ironia riesce a vedere il lato positivo di ogni cosa. ”Sembri molto più acculturata col fazzoletto”, ha scherzato Giglio. “Vero? Sembro una maestra?”, ha confermato lei con un sorriso.