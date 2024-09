Una serie di disaccordi pubblici, comunemente noti come dissing, ha recentemente attirato l’attenzione nel mondo del web, coinvolgendo nientemeno che i noti artisti Fedez e Tony Effe. Questa querelle ha creato non poco scompiglio, interessando non solo i fan dei due artisti ma spingendosi fino a provocare l’intervento della famosa critica e opinionista Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, conosciuta per i suoi commenti acuti e spesso irriverenti su X, non ha esitato a esprimere il suo punto di vista sulla controversia. Evocando una contraddizione percepita nelle azioni di Fedez, ha twittato, senza mai citarlo esplicitamente: “Ah ma quindi il tizio che gira con gli ultras e pochi mesi fa andava da Fazio dicendo che le parole sono importanti e bisogna stare attenti a utilizzarle ha appena dato del drogato a Tony Effe?”. E non si è fermata lì, aggiungendo: “Non solo. Gli dice ‘crackomane’ e tira pure dentro Chiara Biasi sostenendo che si faccia di keta. Ma è diventato proprio un kattivone”.

Ah ma quindi il tizio che gira con gli ultras e pochi mesi fa andava da Fazio dicendo che le parole sono importanti e bisogna stare attenti a utilizzarle ha appena dato del drogato a Tony Effe? Non solo. Gli dice “crackomane” e tira pure dentro Chiara Biasi sostenendo che si… — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 19, 2024

La controversia ha inglobato anche Chiara Biasi, nota influencer e personaggio pubblico, che si è trovata coinvolta a causa delle parole di Fedez. Biasi è stata la destinataria di una serie di critiche e commenti spiacevoli sulla sua pagina Instagram. Commentando l’evento, Lucarelli ha twittato: “Questo è ciò che sta accadendo sulla pagina di Chiara Biasi dopo che Fedez le ha dato della tossica”.

Questo è ciò che sta accadendo sulla pagina di Chiara Biasi dopo che fedez le ha dato della tossica. pic.twitter.com/bXYtYJoe8s — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 19, 2024

Chiara Biasi ha risposto prontamente. L’influencer ha pubblicato una storia su Instagram poche ore dopo l’uscita della canzone di Fedez, con un messaggio di sfida: “haters gonna hate, we gonna elevate“. Purtroppo, a causa dell’enorme moltitudine di commenti negativi ricevuti, Biasi è stata costretta a disabilitare la funzione dei commenti sulla sua pagina.