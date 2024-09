Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 19 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 19 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, non ti lasci trascinare dai ricordi. Molti segni zodiacali vivono nel passato, rimproverandosi per decisioni che ritenute errate. Tu invece, sei sempre proiettato verso il futuro, non permetti a nessuno di intralciare il tuo percorso evolutivo ed è un grande punto a tuo favore. Certo, l’effetto di Marte in tensione ti fa ritornare alle questioni passate su pressioni altrui, ma in ogni caso, rimani concentrato sul futuro, con un occhio al risparmio. Se stai vivendo un conflitto sentimentale, non tirare conclusioni affrettate. Aspetta, dal 24 si prospetta un cambiamento.

Oroscopo del Toro

Come ben sai, Toro, appartieni agli elementi della terra. Tu sei individuo concreto e disciplinato, ma quando si tratta di affari di cuore, è l’impulso più che la logica a governare le tue decisioni. Perciò, il mio suggerimento sarebbe di lasciare entrare nella tua vita quelle persone che, in questo momento, rendono le tue serate significative.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, dopo le vicissitudini e le turbolenze dei mesi estivi di luglio e agosto, è necessario prendersi un momento di pausa. Tu hai un innato spirito vitale e tendi a rispondere, a esprimere il tuo pensiero poiché sei una persona vivace. Tuttavia, in questa fase, raccomando di mantenere un approccio riservato e discreto, poiché ogni tua parola potrebbe essere interpretata in modo avverso, nel senso che è preferibile prevenire qualsiasi tipo di controversia prima che prenda vita.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, ci attende un interessante transito di Venere che promette nuovi orizzonti nella vostra vita amorosa. Certamente, molto sarà determinato dalle vostre decisioni personali. Marte è in una posizione favorevole, Venere è in grande forma e Saturno vi offre protezione. Le tre settimane che abbiamo davanti potrebbero portare delle novità, non solo sul fronte sentimentale, ma potrebbero coinvolgere anche l’ambito lavorativo.

Oroscopo del Leone

Leone, nessuno può ostacolarti, specialmente quando senti che è il momento di combattere. È proprio in quei momenti che, invece di farti scoraggiare o ritirarti, intensifichi i tuoi sforzi. Non mancheranno le sfide relative al lavoro, ma tu emergerai vittorioso. In termini affettivi, fai attenzione, poiché l’ultimo periodo del mese appare un po’ tumultuoso.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, abbiamo discusso precedentemente del transito di Mercurio nel vostro segno, che continuerà per alcuni giorni. È evidente che tra il 23 e il 24 dovrete prodigarvi nell’iniziativa di un progetto, il quale si manifesterà vantaggioso nel lungo periodo. Un Giove non armonioso vi invita a fare cautela verso individui che non vi sostengono, spinti probabilmente dall’invidia.

Oroscopo della Bilancia

Oggi, cari Bilancia, vi trovate di fronte ad una giornata piuttosto tesa, ma non lasciatevi abbattere, dobbiamo perseverare nel nostro cammino. Il vostro generoso atteggiamento verso gli altri non deve essere interpretato come un segno di fragilità. Dai, alcune vecchie storie amorose potrebbero ripresentarsi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, stai per accogliere Venere nel tuo segno e Marte è già operativo. Chissà, potrebbe scattare un colpo di fulmine oppure, qualora tu stia già vivendo una relazione, questa potrebbe consolidarsi ulteriormente. Per entrambe le situazioni, i pianeti sono propizi.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittarini, ripensando agli scorsi mesi notiamo che non sono stati dei migliori, no? Si è dovuto far fronte a diverse sfide. Tuttavia, è indubbio che tu, guerriero del Sagittario, sia una persona di coraggio. Ma, sai, quando Giove è ostile, le cose si complicano. Tuttavia, c’è una possibilità che potrebbe aprirsi all’orizzonte, forse dovresti considerare l’idea di cercare nuove opportunità nella tua attività professionale, magari avviare una collaborazione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sappiamo tutti quanto tu valuti l’impegno e la dedizione: sei fermamente convinto che il successo sia il frutto del duro lavoro, e di solito non ti risparmi. In questa giornata così impegnativa, tuttavia, è importante preservare il tuo equilibrio: fai attenzione a non sovraccaricarti di compiti.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, questi momenti rivestono un’importanza significativa. Se avete riscontrato qualche contrattempo, vi esorto a non perdervi d’animo e a spostare lo sguardo verso le prospettive future. Sento che molti di voi sono in cerca di un’esperienza d’amore più tranquilla e pacifica.

Oroscopo dei Pesci

Grande periodicità celeste per i Pesci, non esclusivamente per chiudere vecchie questioni in sospeso, ma anche per gettare le basi per i mesi autunnali e invernali, che si prevedono globalmente vincenti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.