Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 18 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 18 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Oggi, l’Ariete si esprime senza filtro, ispirato da una Luna che attraversa il segno, eliminando le catene dell’inibizione. Alcuni potrebbero rispondere alle tue osservazioni implacabili, ma l’essenziale è restare attivi. Tieni a mente che, in non molto tempo, Venere non sarà più in opposizione, e questo rappresenta un fattore di forza.

Oroscopo del Toro

Per il segno del Toro, l’astrologia sottolinea l’importanza della trasparenza negli affetti e nelle relazioni amichevoli. Inoltre, se luglio ha portato qualche contrattempo, gli astri offrono l’opportunità di correggere eventuali errori.

Oroscopo dei Gemelli

Per la costellazione dei Gemelli, stiamo entrando in un periodo caratterizzato da nuove opportunità, sorprendenti cambiamenti e compiti che potrebbero sembrare impegnativi a primo impatto. Ricordiamo, tuttavia, che uno dei ruoli principali di Giove è quello di portare luce nelle aree più buie del tuo percorso di vita. Per quanto riguarda il settore degli affetti, quelli che si sentono soli dovrebbero prepararsi a sperimentare connessioni più profonde.

Oroscopo del Cancro

L’astro della Luna non mostrerà favore per il segno del Cancro, causando così un possibile momento di resa dei conti e un velo di nervosismo che potrebbe aleggiare. Tuttavia, il fine settimana ti vedrà in sembiante migliore. Mi piace molto il tuo senso dell’ironia, grazie al quale riesci a mettere in difficoltà anche un rivale. Ti segnalo che sino al 23 del mese corrente, ti invito a mettere da parte le tue ragioni, vigilando attentamente per non cadere in atteggiamenti eccessivamente polemici.

Oroscopo del Leone

Per il nostro Leone privilegiato, viene suggerito di prendere avvio con un importante progetto. È una decisione che potrebbe essere presa prima della fine del mese. Se invece, si trova a fronteggiare incertezze sentimentali, sarebbe opportuno affrontare il discorso senza indugi, per non incappare nelle difficoltà che una Venere dissonante potrebbe causare.

Oroscopo della Vergine

Per coloro nati sotto il segno della Vergine, la presenza di Mercurio nel loro segno indica un periodo di profonda riflessione e desiderio di pianificare progetti a lungo termine. In questo momento, vedo un notevole favore nei contratti e accordi. Mi impressiona positivamente questo quadro astrale, tuttavia Giove sembra ammonire: Presta particolare attenzione ai contratti e alle questioni legali, soprattutto se sono legate al passato.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’affetto riveste una costante importanza nel tuo percorso esistenziale, così come l’apprezzamento altrui. Tuttavia, la tua autostima non è strettamente legata all’opinione altrui. Ti conforta ricevere un riscontro positivo, ma preparati anche ad affrontare critiche infondate. Questo è parte del gioco, perché in fondo sei un individuo che suscita ammirazione.

Oroscopo dello Scorpione

Presto, Scorpione, Venere farà la sua comparsa nel tuo segno zodiacale, con Marte che ti sostiene. Questa combinazione suggerisce un aumento della passione nei tuoi rapporti. Ovviamente, questo varia da Scorpione a Scorpione. Coloro che sono già impegnati sembrano non avere bisogno di altro, ma coloro che non hanno ancora trovato l’amore dovrebbero iniziare ad esplorare le opportunità. Le dinamiche relazionali potrebbero riservare delle sorprese. Un nuovo incontro potrebbe essere decisivo, quindi stai attento a possibili colpi di fulmine.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il tuo spirito è solitamente allegro e pieno di energia. Tuttavia, di recente, sei incappato in una serie di ostacoli che ti hanno particolarmente impegnato. Il mio timore è che questa fatica possa diventare un ostacolo per te.

Oroscopo del Capricorno

Fino al 23, per Capricorno, Mercurio presenta un aspetto molto promettente, quindi se sei nella fase iniziale di un progetto o qualcosa di nuovo, è naturale che tu possa sentirti incerto. Dobbiamo ricordare che la natura del Capricorno è quella di prendere ritmo gradualmente. Per quanto riguarda le questioni amorose, la conclusione del mese ti riserva delle sorprese che non ti aspetti.

Oroscopo dell’Acquario

L’energia dell’Acquario si sta intensificando per esprimersi e competere. Il lavoro raggiunge un punteggio elevato, un deciso 10. Per quanto riguarda l’amore, tuttavia, siamo a un più timido sei. Ecco, la sfida è la pazienza, o la necessità di cercare stimoli inediti. Notiamo molti Acquario in questo periodo fervidi ed impazienti in questo sollievo tempestoso.

Oroscopo dei Pesci

Secondo Giove, segno dei Pesci, è il momento di sistemare i conti. Gli imprenditori potrebbero dover bilanciare le loro finanze, confrontando le entrate e le uscite, e assicurandosi che tutto sia in ordine. Questo è un consiglio valido per tutti, anche nell’ambito familiare, dove talvolta è necessario stringere la cintura. Agosto è stato un mese particolare, specialmente in ambito affettivo, ma non disperate: c’è sempre la possibilità di rimediare. Soprattutto le coppie che hanno costruito una relazione solida avranno certamente l’opportunità di farlo.

