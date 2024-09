L’ex velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta è nel cast della nuova edizione del Grande Fratello. La ragazza ha subito dimostrato di avere un carattere alquanto esuberante e travolgente. Poco dopo la sua presentazione, però, sul web sono trapelate delle segnalazioni piuttosto interessanti sul suo conto. Pare, infatti, che la giovane non sia particolarmente sincera. Ecco cosa è emerso.

Durante la messa in onda della prima puntata del Grande Fratello, Alessandro Rosica ha commentato un po’ le prime dinamiche, soffermandosi soprattutto su alcuni concorrenti. Oltre che parlare della squalifica di Lino Giuliano. l’influencer si è soffermato anche su un’altra protagonista del programma, ovvero, Shaila Gatta. A tal proposito, Rosica ha ammesso di essere a conoscenza di notizie decisamente incresciose sul suo conto.

Pare, infatti, che la ragazza non sia estremamente sincera, e sia una di quelle persone in grado di fare qualunque cosa pur di avere un po’ di notorietà. L’influencer, poi, ha incarcato la dose ammettendo che Shaila avrebbe anche finto di avere una relazione con un uomo gay solamente per fare hype sui social. Una volta raggiunti i suoi obiettivi, poi, avrebbe interrotto questa storia.

Shaila pronta a tutto per il successo?

Basandoci su queste premesse, dunque, sembrerebbe proprio che Shaila non sia una persona particolarmente vera. La giovane, infatti, avrebbe fatto qualunque cosa pur di entrare nella casa e avere un po’ di visibilità. A tal riguardo, si è mostrata felicissima di questa nuova avventura malgrado il cast sia piuttosto deludente, almeno per il momento.

Ad ogni modo, l’autore di questa segnalazione si è detto assolutamente certo delle sue affermazioni, in quanto conosce molto bene sia la diretta interessata, sia alcune persone che la circondano. Per tal emotivo, è convinto che molto presto la sua vera indole verrà a galla. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo, il tempo rivela sempre tutte le carte.