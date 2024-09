Il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island sta proseguendo, ma sul web sono trapelate diverse segnalazioni in merito ad alcuni protagonisti. Su una coppia in particolare sono emerse delle notizie alquanto serie e inaspettate inerenti una loro possibile separazione dopo la trasmissione. Loro sono Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Ebbene, in queste ore sul loro conto sono trapelate altre indiscrezioni.

Nuova segnalazione su Federica e Alfonso di Temptation Island

La relazione tra Federica e Alfonso è davvero giunta al termine? Le registrazioni si sono concluse e sul web stanno trapelando svariate notizie sulla coppia. Una delle ultime è emersa in queste ore e non è molto positiva. Pare, infatti, che i due abbiano davvero posto fine alla loro relazione.

Dopo ben otto anni di fidanzamento, i due sembrerebbero essere usciti separatamente dal reality show. A confermarlo sono alcune persone che hanno dichiarato di aver visto Federica da sola a Milano. A corredo della segnalazione è stata diffusa anche una fotografia che, effettivamente conferma il tutto.

I diretti interessati, ovviamente, al momento non hanno fatto alcuna confessione a riguardo, in quanto sono vincolati ad un contratto con Mediaset per cui non possono fare spoiler espliciti prima della fine di tutte le messe in onda. Tuttavia, possono mostrarsi in giro ed essere ripresi accidentalmente da qualcuno che divulga le segnalazioni. Proprio per questo stanno trapelando tutte queste indiscrezioni.