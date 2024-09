Federica e Alfonso sono tra le coppie che hanno generato maggiore sgomento durante la prima puntata di Temptation Island. I due sembrano esser vincolati da un rapporto che molti hanno definito “malsano”, in quanto caratterizzato da scenate di gelosie estreme e privazioni assolutamente ingiustificate. Ad ogni modo, malgrado tutto, i due stanno insieme da circa 8 anni, ovvero da quando lei aveva solo 12 anni, quindi sono comunque molto legati. Ebbene, stando ad alcune segnalazioni trapelate sui social, pare proprio che per loro ci sarà un epilogo inaspettato.

Colpo di scena per Federica e Alfonso di Temptation Island?

Alfonso è rimasto molto male da alcuni comportamenti assunti da Federica durante la prima puntata di Temptation Island. La ragazza si è aperta con le sue compagne d’avventura rivelando di aver finalmente aperto gli occhi e capito che si trovava in una relazione disfunzionale. Questo, dunque, l’ha spinta a comportarsi in maniera finalmente libera, dimenticandosi di tutte le imposizioni poste dal suo fidanzato. Così si è avvicinata a un tentatore, generando l’immediata reazione di Alfonso, che è rimasto profondamente deluso e turbato.

Ad ogni modo, dopo la messa in onda della puntata, sul web hanno iniziato a circolare delle indiscrezioni in merito a quello che sarebbe successo tra di loro e all’epilogo preso dalla loro relazione. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha rivelato che per i due potrebbe esserci un colpo di scena inaspettato in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Federica e Alfonso si sarebbero lasciati: i dettagli

Quanto emerso non è tutto. Una persona che ha dichiarato di conoscere la coppia ha divulgato una segnalazione, a suo avviso certa al 100%. Secondo tale indiscrezione sembrerebbe che Federica e Alfonso abbiano deciso di lasciarsi e, dunque, di uscire dal programma in modo separato, quindi intraprendendo due strade differenti.

La notizia sta lasciando tutti spiazzati, anche perché la loro è una storia che va avanti da moltissimi anni, e peraltro i due sono cresciuti insieme. Stando a quanto emerso sempre da questa segnalazione, inoltre, è emerso che Federica in questi giorni debba salite a Milano per alcuni impegni, e dovrebbe farlo assolutamente da sola. Andrà a finire davvero così tra di loro? Staremo a vedere.