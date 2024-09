Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 17 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 17 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei consapevole delle mie opinioni: stai attraversando un periodo intenso, comunque Marte, pianeta ristoratore, suggerisce che tu stia cercando un sostegno o attendendo un feedback. Sappiamo bene come l’Ariete sia poco paziente. Vigila per non compiere passi falsi a causa dell’ansia. Come frequento ripetere, a partire dal 24 avrai un quadro emotivo più definito.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, direi: Toro, mi sembra evidente che in questo periodo devi fare i conti con una questione sentimentale. Se stai ancora elaborando una complicata situazione precedente, è comprensibile che tu sia più cauto. Stai attento, soprattutto con gli ex. Fortunatamente, però, le energie della luna oggi ti sostengono nel trovare delle risposte.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, si devono considerare vari aspetti. Luglio e Agosto, in particolare, sono stati periodi intensi, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Quelli che sono riusciti a rimettere in moto il quadro professionale, potrebbero aver avvertito una consistente faticha. Tuttavia, grazie alla posizione favorevole di Giove, coloro che stanno affrontando questioni legate alla sfera legale potranno aspettarsi una risoluzione positive. Nonostante ciò, specificherei che il campo amoroso ha portato alcune delusioni, o comunque vi è la necessità di rimettere in sesto alcuni vecchi rapporti.

Oroscopo del Cancro

L’oroscopo ti suggerisce, caro Cancro, di dedicarti ad un significativo progetto lavorativo entro e non oltre il 24. Con grande coraggio, è tempo di rimettersi in pista. Prosegui per il tuo sentiero, lasciando spazio alle emozioni più pura ed autentiche. Il tuo unico modo di fare le cose ti distingue e tu, lo sappiamo, sei specialmente unico nelle tue proposte. Sei sempre sostenuto da un’immensa creatività che oggi diventa ancor più potente, grazie all’influenza benefica della Luna.

Oroscopo del Leone

Leone, è il momento di discutere tanto degli affetti quanto dei punti problematici nel tuo universo sentimentale. Dal 23 in poi, avrai l’opportunità di operare una netta distinzione fra ciò che realmente ha valore per te e ciò che, al contrario, ha cessato di rivestire importanza. Tale necessità sarà evidente tanto nel campo lavorativo quanto in quello dell’amore.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, risulta evidente il tuo anelo di emendamento e di intraprendere nuove direzioni. Possiedi una vasta gamma di opzioni e forse, paradossalmente, sta lì il dilemma, poiché usualmente i nativi del tuo segno evitano di ricercare alternative, scegliendo di ripercorrere sentieri già battuti per non incontrare complicazioni impreviste. Infatti, siete soliti conoscere gli eventi che vi si presenteranno. Mentre al contrario, in questo momento, chi desidera apportare modifiche nella sfera affettiva, relazionale o professionale, deve essere disposto ad accollarsi alcune responsabilità.

Oroscopo della Bilancia

Astro del segno Bilancia, devi prestare attenzione all’influenza di Marte, che consiglia moderazione nelle azioni. Su un altro spettro astrale, Venere risuona con parole di affetti e di accoglienza. La tua natura amabile sarà particolarmente apprezzata in questi giorni, facilitando incontri e avvantaggiando rapporti.

Oroscopo dello Scorpione

In questo periodo, l’astrologia favorisce fortemente il segno dello Scorpione. L’imminente ingresso di Venere nel loro segno aggiungerà un tocco di fascino ed eleganza, irradiando positività. Questo fenomeno astrologico influenzerà in modo benefico coloro che svolgono un lavoro artistico. Le dinamiche relazionali continueranno a progredire, tuttavia, è necessario sbarazzarsi di qualsiasi diffidenza.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, abbiamo appena attraversato un periodo di tre mesi un po’ insoliti. Non mi piace etichettarli come pesanti o negativi – non ritengo corretto utilizzare la parola ‘negativo’, nulla è esclusivamente tale. Tuttavia, senza dubbio, sono stati mesi impegnativi. Motivo per cui hai dovuto prendere decisioni inaspettate, distaccarti da un gruppo di appartenenza o intraprendere un progetto che si sta rivelando più oneroso del previsto. Ma ricordati, mantenere la calma e la lucidità aiuta, soprattutto in amore. Recupera le energie e vai avanti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’orizzonte presenta un cambiamento alle porte, Marte ti mostra cauto e un po’ in difesa. Non dimenticare che la sfera affettiva, dal 24, potrebbe sperimentare una rinascita. Non temere, il necessario ingrediente sarà avere più fiducia.

Oroscopo dell’Acquario

Oroscopo dei Pesci

Amici del Pesci, se avete dovuto affrontare dei disagi o se siete stati coinvolti in piccoli contrasti sopratutto durante il mese di agosto, sappiate che con l’energia di Venere ora in atto, avete la possibilità di risolverli. Ora è il momento di dedicare più attenzione anche a voi stessi.

