In questi giorni sono trapelate delle voci piuttosto incresciose in merito a Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. I due, che sembravano essere super affiatati fino a poco tempo fa, sono finiti al centro di una bufera mediatica in quanto lui è stato accusato di uscire con altre ragazze all’insaputa della sua fidanzata. A seguito della diffusione di queste voci, sono sopraggiunte nuove segnalazioni.

Nuova segnalazione su Brando e Raffaella di Uomini e Donne

Brando e Raffaella stanno vivendo un momento di crisi a distanza di un po’ di tempo dalla fine di Uomini e Donne? Tutto è partito da alcune recenti segnalazioni dalle quali è trapelato che il ragazzo non si comporterebbe in maniera del tutto sincera con la sua fidanzata. Dopo la diffusione di queste segnalazioni, in tanti si aspettavano un intervento da parte dei diretti interessati, con tanto di chiarimento. I due, però, si sono trincerati dietro un rigido silenzio che, in realtà, ha fatto molto rumore. Nessuno di loro ha proferito parola sulla faccenda e, al contempo, i due hanno anche smesso di condividere contenuti in reciproca compagnia, o comunque riferiti alla loro storia d’amore.

Questo sta facendo acuire i sospetti che, in realtà, un fondo di verità ci sia eccome nelle segnalazioni trapelate. A confermarlo è una recente indiscrezione secondo la quale sembrerebbe che i due siano freddi dopo quello che è emerso. Una fan di Deianira Marzano ha dichiarato di avere degli amici in comune con Brando e Raffaella e, tramite loro, è venuta a conoscenza di alcune recenti indiscrezioni. Tra i due sembra siano sorti dei problemi a seguito delle voci di presunti tradimenti da parte di Brando.

La Scuotto rompe il silenzio sulle voci su Ephrikian

A seguito di questa nuova segnalazione, però, c’è Raffaella ha finalmente battuto un colpo. La ragazza, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie nella quale ha spiegato di non avere alcuna intenzione di smentire le voci circolate, in quanto non ne ha bisogno, tuttavia, sente la necessità di fare una precisazione. Nello specifico, ha ammesso di essere a conoscenza in tempo reale di tutti gli spostamenti del suo fidanzato.

Inoltre, Brando prima di lei aveva una vita e conosceva altre persone, sia uomini, sia donne, pertanto, è del tutto normale che anche adesso continui a coltivare quelle amicizie. Sarebbe stato assurdo se, invece, avesse deciso di chiudere di punto in bianco tutte le relazioni con le ragazze. Raffaella, dunque, è estremamente tranquilla sotto questo punto di vista ma, al contempo, è inorridita per tutta la cattiveria che vede in giro, da parte di persone che, a tutti i costi, provano a gettare fango sulla loro relazione. A quanto pare, quindi, tra i due non ci sarebbe alcun problema. Non resta che attendere per vedere se ci saranno aggiornamenti.