In queste ore sul web si è generato un certo sgomento a causa di alcune segnalazioni che sono trapelate sul conto di un ex tronista di Uomini e Donne della scorsa edizione, ovvero, Brando Ephrikian. Il ragazzo è felicemente fidanzato con Raffaella Scuotto, al punto che i due stanno anche pensando di andare a convivere e di cimentarsi in passi importanti. Tuttavia, stando ad alcune segnalazioni trapelate in queste ore, sembrerebbe che non sia oro tutto quello che luccica. Ecco cosa è emerso.

Le clamorose segnalazioni trapelate su Brando Ephrikian, ex di Uomini e Donne

La relazione tra Brando e Raffaella sembra stia procedendo a gonfie vele dopo Uomini e Donne. Proprio per tale motivo, nel momento in cui sono emerse alcune segnalazioni sull’ex tronista. tutti sono rimasti spiazzati. L’influencer Deianira Marzano ha dichiarato di aver ricevuto diversi messaggi da parte di alcuni suoi fan i quali le hanno riportato tutti la stessa cosa, ovvero, che Brando non si starebbe comportando bene nei riguardi di Raffaella.

Stando a quanto emerso, sembrerebbe che il ragazzo sia solito uscire con alte donne in assenza della sua fidanzata. Ricordiamo che i due abitano in due città molto lontane, uno a Treviso e l’altra a Napoli. Proprio per questa ragione capita spesso che sono distanti per forza di cosa. Tale condizione li ha anche spinti a valutare una convivenza, anche se per il momento devono prima incastrarsi tutta una serie di situazioni, specie lavorative.

Brando avvistato con delle ragazze: foto “nascoste”

Ad ogni modo, a corredo di tale segnalazione, ne è trapelata anche un’altra contenente una foto. Nell’immagine in questione si vede Brando effettivamente in compagnia di altre ragazze. La cosa strana, però, non è tanto il fatto che Ephrikian abbia delle conoscenze femminili quanto, piuttosto, che questi contenuti non sono stati pubblicati sui social.

Brando, infatti, è molto attivo sul suo profilo Instagram, dove spesso condivide contenuti inerenti le sue serate in giro con gli amici, i suoi progetti di lavoro e i suoi impegni. Come mai, invece, in questa circostanza non è stato mostrato nulla? Al momento, chiaramente, questi restano solamente dei pettegolezzi anche se, solitamente, quando iniziano a trapelare voci così insistenti, alla fine qualcosa salta sempre fuori.