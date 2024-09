L’appuntamento con il celebre talent show Ballando con le Stelle è fissato. Il popolare programma è pronto a tornare sugli schermi nel 2024 con un rinnovamento attesissimo dai fan. Il tocco unico? L’inaugurazione della nuova stagione presenterà non una, ma ben sette ballerine “dorate”, non professioniste del ballo, ma campionesse di un altro ambito. La conduttrice carismatica del programma, Milly Carlucci, ha svelato la notizia durante una delle sue recenti apparizioni televisive. Ma chi saranno queste sette “dorate” e quanto potrebbe cambiare il loro coinvolgimento il percorso del talent?

La prossima edizione di Ballando con le Stelle, come ha rivelato Milly Carlucci nel programma Da Noi… A Ruota Libera, riserva una novità assoluta. In cosa consiste?

Dopo l’annuncio delle coppie che si affronteranno sul parquet, è stato rivelato un fatto sorprendente: ben sette donne dorate provenienti dal mondo della pallavolo assumeranno il ruolo di ballerine per la serata inaugurale. Queste atlete, che hanno raggiunto la vetta nel volley femminile italiano, saranno le speciali guest star del debutto dello show, sotto lo sguardo del pubblico e della giuria.

Le protagoniste di questo evento sono le campionesse del team italiano femminile di pallavolo, guidato dall’esperto Julio Velasco. Queste sportive hanno portato grande orgoglio all’Italia durante le Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando la desiderata medaglia d’oro.

Noi partiamo il 28 settembre che è anche la giornata in cui a Roma si svolge la Super Coppa di Volley femminile. In quell’occasione, ci sarà Conegliano contro Milano e nelle due squadre ci sono, divise a metà, le sette campionesse olimpiche di Volley che hanno vinto l’oro. Grazie alla Lega Volley, finita la partita, verranno a Ballando con le Stelle come nostre ballerine per una notte.