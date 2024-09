Come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno, nel corso della scorsa registrazione del talk show di Maria De Filippi c’è stato il ritorno in studio di Mario Cusitore, come esponente del Trono Over. Subito dopo la diffusione di questa notizia, in tanti si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione di Ida Platano a riguardo. Ebbene, a distanza di qualche giorno, sul web è trapelata una possibile stoccata.

La presunta stoccata di Ida Platano contro Mario Cusitore tornato a UeD

Mario Cusitore ha deciso di accettare la proposta della conduttrice, divenendo a tutti gli effetti un esponente del Trono Over. Il cavaliere ha già ballato con Cristina Tenuta, pertanto, tra i due potrebbe nascere anche un flirt. Ebbene, cosa penserà Ida Platano di tutto questo? La dama, fino a questo momento, si era trincerata dietro un rigido silenzio.

In queste ore, però, ha pubblicato un contenuto su Instagram dal quale si evince una specie di stoccata contro Mario Cusitore. La donna ha condiviso un breve video all’interno del quale viene lanciato un messaggio molto significativo. Nello specifico, si fa riferimento al fatto che, quando nella vita si diventa più sicuri, si tende a preferire il silenzio, in quanto l’insicurezza ruggisce, mentre la sicurezza tace.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ida torna a UeD per un confronto con Mario?

Con queste parole, la parrucchiera ha lasciato intendere che, se fino a questo momento è rimasta in silenzio, è perché è sicura di se stessa e delle sue convinzioni. Questo contenuto è stato condiviso ben due volte dalla donna, quasi come se Ida volesse rendere il concetto esplicito e chiaro a qualcuno. Chi sarà questa persona? In tanti, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di credere che queste parole fossero riferite proprio a Mario e al suo recente ritorno a Uomini e Donne.

Al momento, però, non ci sono conferme a riguardo, ma certamente Ida si sarà fatta un’opinione sulla faccenda, considerando che fino a qualche giorno prima della scorsa registrazione il cavaliere si era detto ancora preso da lei. In ogni caso, non resta che attendere le prossime riprese di UeD per assistere ad un molto probabile confronto tra i due.