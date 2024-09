Ieri sera è iniziata una nuova edizione di X Factor 2024, il tanto atteso show Sky Original, che ha già regalato grandi emozioni. La principale sorpresa è stata il cambio di conduzione, con Giorgia al timone al posto di Alessandro Cattelan. La giuria, completamente rinnovata rispetto all’edizione precedente, ha visto l’ingresso di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, pronti a scoprire i nuovi talenti.

Durante la prima puntata si sono svolte le audizioni, dove molti artisti hanno colpito pubblico e giudici con performance di alto livello. Tra gli altri, Djomi, rapper romagnolo di 22 anni, ha conquistato tutti con la sua versione rap di “Beggin'”, ricevendo quattro sì dai giudici. Jaqueline Branciforte ha impressionato con il suo innovativo guanto/distorsore vocale, proponendo un’originale rivisitazione di “Keep On Running” dei The Spencer Davis Group.

La serata è proseguita con esibizioni che hanno emozionato profondamente, come quella di Lorenzo Salvetti, giovane talento di appena 16 anni, che ha lasciato il pubblico senza parole con una toccante versione piano e voce di “Poetica” di Cesare Cremonini. Sul palco è poi salita la band Dimensione Brama, in sette, che ha portato uno stile unico, mixando rock, balcanica e teatro canzone con il loro personale arrangiamento di “Love Will Tear Us Apart” dei Joy Division. Tra le altre esibizioni di spicco, Daniela Di Cicco ha conquistato il pubblico con una delicata e intensa interpretazione di “Creep” dei Radiohead.

Ma non è tutto: la giovanissima Elisa Malpezzi ha brillato con “Bellyache” di Billie Eilish, mentre Gaia Bianco ha fatto sua la hit “TKN” di Rosalía feat. Travis Scott. Matilda Balconi ha messo in luce la sua versatilità con una rivisitazione di “Ma che freddo fa” di Nada, e Claudia Sacco ha debuttato con l’intensa “Giudizi Universali” di Samuele Bersani. Non da meno, Alfredo Bruno, in arte Fiat 131, ha incantato con “Chissà se lo sai” di Lucio Dalla.

Le sorprese sono continuate con il trio The Moonquakes, che ha strappato applausi grazie a un mash-up sorprendente tra “Please Mr. Postman” e “Wipe Out”. Il duo rap Potara ha proposto una coraggiosa fusione tra “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco e “mi @mi o è f@ke” di thasup, lasciando il segno con un’esibizione unica. Daniel Gasperini, in arte Danielle, ha sfoderato la sua attitudine unica con “Sfiorivano le viole” di Rino Gaetano, mentre la cantautrice Giulia Catuogno ha presentato il suo inedito “Bandiera”, un inno femminista che ha conquistato pubblico e giuria.

X Factor 2024: il debutto di Giorgia e ascolti in crescita

La serata ha segnato anche l’inizio di un nuovo capitolo per Giorgia, che ha fatto il suo esordio come conduttrice, inaugurando la stagione sulle note di “E poi”. La giuria, formata dai nuovi volti Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, ha accompagnato i concorrenti attraverso le prime fasi delle audizioni, tra emozioni e sorprese.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo il rinnovamento del format, facendo segnare un incremento del 38% rispetto alla scorsa stagione, con 729mila spettatori medi e 1.255.000 contatti televisivi totali, per una share del 3,6%. Anche sui social, il programma ha registrato un grande successo, con quasi 297mila interazioni, segnando un aumento del 52% rispetto all’anno precedente e diventando il tema più discusso della Social TV Audience.

Con così tanto talento e una giuria pronta a farsi sorprendere, la competizione è appena iniziata. Chi riuscirà a conquistare un posto nei Live Show? Gli appuntamenti con le audizioni continueranno giovedì 19, con la conduzione di Giorgia e il giudizio di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, per un nuovo entusiasmante capitolo di X Factor 2024.