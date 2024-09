I motori sono pronti per la partenza della nuova edizione del Grande Fratello, che prenderà il via da lunedì 16 settembre. La nuova edizione si prospetta ricca di novità, specie per quanto riguarda la location e la casa, che sono cambiate, ma non è tutto. Mediaset ha preso un’importante decisione che riguarda anche un programma affine al reality show. ovvero, il GF Party.

GF Party cancellato: ecco cosa è successo

Da un po’ di anni era nata su Mediaset Infinity l’idea di dare luogo ad un programma contingente al Grande Fratello, ovvero, il GF Party. Due conduttori, che negli anni sono sempre cambiati, seguivano la puntata in diretta del programma lasciandosi andare a commenti, e non solo. La parte più interessante di questo format risiedeva essenzialmente negli ospiti.

Di volta in volta, infatti, i conduttori ospitavano ex protagonisti del GF, specie dell’edizione in corso, ma anche delle precedenti, per commentare tutto quello che succedeva in casa e durante la diretta. Spesso sono stati ospitati anche parenti e amici dei concorrenti, in grado di fornire qualche interessante spunto di cui parlare poi sul web. Ebbene, da quest’anno, il GF Party non ci sarà.

L’indecisione di Mediaset e i presunti motivi

L’influencer Amedeo Venza ha svelato in anteprima che Mediaset ha deciso di sospendere definitivamente la messa in onda di questo format. Dopo svariate indecisioni in merito ai possibili conduttori a cui affidare la guida del programma, si è deciso di chiuderlo direttamente. Fino all’ultimo l’azienda pare sia stata indecisa sul mandare in onda lo show oppure no e, alla fine, è arrivato il responso finale.

Al momento non sono stati resi noti i motivi, ma non sembra molto difficile riuscire ad intuirli. Molto probabilmente, la trasmissione non faceva ascolti degni di nota, per cui si è deciso di interromperla in modo da non doversi nemmeno stressare sulla scelta dei conduttori. In questo modo, tutto il focus va direttamente al reality show.