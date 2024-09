In questi giorni è trapelata una segnalazione su una tentatrice di Temptation Island, ovvero, Julia Roccuzzo. La giovane è stata accusata di essere, in realtà, super fidanzata al di fuori del reality show. Sul suo conto sono trapelate diverse segnalazioni, tutte inerenti lo stesso argomento. Proprio per tale ragione, si è spinti a credere che ci sia un fondo di verità in quanto emerso. In queste ore, però, il presunto fidanzato della giovane ha deciso di intervenire per chiarire la sua versione dei fatti. Ecco cosa ha detto.

La segnalazione su Julia Roccuzzo e l’intervento del presunto fidanzato

La tentatrice Julia Roccuzzo è davvero fidanzata? Per poter prendere parte al programma incentrato sulle tentazioni nel ruolo di tentatrice è necessario rispettare un requisito fondamentale, ovvero, essere single. Una delle ragazze che si sono messe in gioco quest’anno, però, pare non rispettare questa condizione sine qua non.

Dopo la diffusione di svariate segnalazioni a riguardo, alcune delle quali anche molto precise e dettagliare, è stato il presunto fidanzato di Julia ad intervenire. Il ragazzo ha mandato un messaggio in privato a chi ha diffuso questa voce, ovvero, l’influencer Deianira Marzano, in cui ha smentito categoricamente questi pettegolezzi.

Ecco cosa ci sarebbe davvero tra la tentatrice di Temptation Island e questo fantomatico ragazzo

Il presunto compagno di Julia ha preso in giro tutti coloro i quali hanno divulgato e creduto a questa notizia, in quanto probabilmente non sanno che può esserci un’amicizia anche tra uomo e donna, senza necessariamente avere delle implicazioni di tipo sentimentale. Il giovane ha spiegato che Julia, oltre che essere una sua amica, è anche una ragazza che allena, ricordiamo infatti che la giovane fa bodybuilding, inoltre, le fa anche da consulente di immagine.

Il protagonista ha concluso il suo intervento dicendo di essere felice che la ragazza sia riuscita ad avere questa opportunità in un programma televisivo, a cui partecipa assolutamente da persona single e libera di iniziare relazioni con chiunque ne abbia voglia. Le parole del ragazzo, però, non hanno molto convinto gli utenti del web, che hanno reputato il suo intervento solamente come un tentativo estremo di spegnere i gossip circolati in queste ore. In merito alla tentatrice, invece, lei non ha proferito parola, anche perché non può fare alcun tipo di intervento o di spoiler prima della messa in onda di tutte le puntate del programma.