Questa sera apriranno i battenti della dodicesima edizione di Temptation Island, la quale si prospetta altrettanto scoppiettante come la precedente considerando le anticipazioni che sono trapelate. Le coppie di fidanzati e fidanzate sono state presentate, e in questi giorni sono stati resi noti anche i tentatori e le tentatrici. Proprio in merito a queste ultime, è emersa già una segnalazione alquanto clamorosa.

Ecco chi è la tentatrice protagonista della segnalazione e cosa è emerso

Saranno 13 i tentatori e le tentatrici che parteciperanno a questa edizione di Temptation Island. Tra di loro ci sono anche alcuni protagonisti già noti al pubblico di Canale 5. In particolare, tra i single c’è Daniele, ex corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne, mentre tra le ragazze spunta Valery, ex corteggiatrice di Daniele Paudice. In ogni caso, lo scoop che è trapelato in queste ore non riguarda loro.

La tentatrice coinvolta si chiama Julia, ha 27 anni e viene da Enna. Da anni, però, vive a Cuneo dove svolge la professione di broker nel settore delle automobili. Ebbene, proprio sul suo conto è emersa una segnalazione. Pare, infatti, che la giovane sia, in realtà, fidanzatissima. Poco meno di un mese fa, la ragazza pare fosse anche in vacanza con il suo fidanzato, che è di Cuneo e svolge la professione di parrucchiere.

Foto cancellate prima di Temptation Island? Altri dettagli

Questa indiscrezione raccolta dall’influencer Deianira Marzano è stata poi confermata anche da un’altra persona, la quale ha dichiarato di abitare in un paesino vicino Cuneo e di conoscere i due protagonisti. A tal proposito, ha fornito anche altri dettagli, ovvero, ha detto che lui si chiama Jimmy e che questa estate entrambi hanno pubblicato tantissimi contenuti sui social volti ad immortalare la loro vacanza insieme.

Nel momento in cui lei ha scoperto di essere stata presa per Temptation Island, però, avrebbe cancellato tutte le prove di questa relazione, tra foto, video e contenuti vari. Insomma, pare proprio che l’edizione di quest’anno stia per partire con il botto. Non resta che attendere la puntata di questa sera per vedere cosa ci aspetta.