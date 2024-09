La prima puntata di Temptation Island ha registrato un nuovo record in termini di ascolti. Il reality show incentrato sulle tentazioni è riuscito a stracciare la concorrenza, malgrado in tanti fossero scettici, considerando la poca distanza temporale dalla fine della passata edizione. A fare un’analisi dei dati riscontrati è stata la caporedattrice Raffaella Mennoia.

Il commento di Raffaella Mennoia sugli ascolti di Temptation Island

Nuova e immensa soddisfazione per lo staff di Temptation Island. Anche questa seconda edizione dell’anno è riuscita a registrare un livello di ascolti notevole, almeno per quanto riguarda la puntata d’esordio. La messa in onda ha totalizzato il 23:8% di share con 3.362.000 spettatori.

Raffaella Mennoia si è mostrata estremamente fiera e soddisfatta di tutto questo, sta di fatto che ha riportato anche un’analisi più dettagliata dei risultati ottenuti focalizzandosi sui vari target di riferimento. Su quello che va dai 15 ai 65 anni lo share è stato del 30,2%, mentre sul target 15-34 anni lo share è volato al 41,9%.

Anche Filippo Bisciglia super soddisfatto

In definitiva, la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island condotta come sempre da Filippo Bisciglia ha raggiunto picchi di 4.251.000 spettatori con il 37% di share riuscendo a stracciare la concorrenza. Inoltre, il programma è stato anche il più commentato sui social sia in Italia sia nel mondo.

Si tratta di risultati molto vicini a quanto ottenuto durante la versione estiva del programma. Anche Filippo Bisciglia ha riportato sul suo profilo Instagram questa analisi sugli ascolti, e certamente anche lui sarà pienamente soddisfatto. Ricordiamo che, in una recente intervista a Verissimo, il conduttore ha spiegato di avere dei riti scaramantici prima di ogni puntata del programma, guai se non vengono rispettati. Tra di essi c’è quello di guardare la puntata rigorosamente da solo, cosa fatta anche martedì scorso e, a quanto pare, il tutto ha sortito i risultati sperati.