Anche se sono passati circa due mesi dalla fine delle registrazioni della scorsa edizione di Temptation Island, alcuni protagonisti sembrano avere ancora il dente avvelenato. Ieri, Alex Petri ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto a svariate curiosità degli utenti del web. Tra le varie domande ce ne sono state anche alcune legate al rapporto con la sua ex Vittoria Bricarello. Il giovane non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata, a cui la giovane ha risposto prontamente. Ecco cosa è successo.

Le stoccate di Alex Petri contro Vittoria Bricarello

La storia d’amore tra Alex Petri e Vittoria Bricarello è giunta al termine in maniera anche piuttosto brusca. Lei ha iniziato una frequentazione con l’ex tentatore Simone Dell’Agnello, mentre lui si è solo sentito per un po’ con la single Nicole Belloni, ma poi hanno preferito rimanere amici. Entrambi, dunque, stanno andando avanti con la loro vita, tuttavia, pare che il dente sia ancora avvelenato.

Un utente del web ha chiesto ad Alex di svelare se nutra ancora rancore verso Vittoria, o se si sente pentito di alcune cose fatte. Ebbene, a tal riguardo, Alex ha risposto dicendo di non nutrire rancore verso nessuno, tuttavia, continua a reputare inappropriati alcuni atteggiamenti avuti dalla sua ex. Con questo, Petri ha voluto chiudere l’argomento inerente la sua ex.

Vittoria replica piccata al suo ex

Vittoria, però, non è rimasta in silenzio dinanzi queste stoccate, sta di fatto che ha replicato con la stessa veemenza alle parole di Alex. A tal riguardo, la ragazza ha ammesso che alcune persone abbiano una memoria piuttosto breve, in quanto dimenticano gli errori commessi e gli atteggiamenti scandalosi assunti. Lei, infatti, prima di comportarsi nel modo in cui ha agito, ha visto una serie di cose alquanto sgradevoli da parte del suo ex, quindi, è come se si fosse comportata di conseguenza.

La ragazza, poi, ha accusato anche il suo ex di avere una vita davvero vuota se, a distanza di tutto questo tempo, continua a perdere il tempo sui social lanciando stoccate contro di lei e parlando di quanto accaduto. Vittoria, infine, ha chiosato dicendo che questa sia stata la prima e l’ultima volta che ha deciso di rispondere ad una provocazione del genere. D’ora in avanti non ne parlerà più.