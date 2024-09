Tra tutti i concorrenti della scorsa edizione di Temptation Island, gli unici due che, almeno per il momento, hanno avuto delle chance all’interno del mondo dello spettacolo e del piccolo schermo sono stati Martina De Ioannon e Lino Giuliano. La prima è stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne, mentre il napoletano entrerà nella casa del Grande Fratello. Tutti gli altri, invece, sono stati ignorati. Questo, pare abbia creato un po’ di malumori. In queste ore, infatti, un ex protagonista del reality show ha sparso un po’ di veleno proprio contro Lino e Martina, ma non solo.

Duri attacchi contro Martina De Ioannon e Lino Giuliano

L’ex concorrente di Temptation Island Alex Petri ha risposto a delle domande su Instagram ed ha pronunciato delle frasi piuttosto forti contro due ex compagni d’avventura. Partendo da Martina De Ioannon, il giovane ha ammesso di reputarla alquanto inadatta a ricoprire il ruolo di tronista di UeD. Quest’ultima, infatti, non si sarebbe comportata nel modo migliore a Temptation Island, dando del pazzo furioso al suo ex, e poi tutti sanno come sia andata a finire. Malgrado questo, però, Alex ha spiegato di non avere nulla di personale contro di lei.

Nel corso del suo botta e risposta con i fan, poi, il giovane ha commentato anche la notizia di Lino Giuliano al GF. A tal proposito, ha ammesso che il ragazzo non si sia comportato bene nel reality show incentrato sulle tentazioni, pertanto, potrebbe sembrare un po’ strano che sia stato scelto per un altro programma televisivo. In ogni caso, questa potrebbe essere una grande opportunità per lui per tirare fuori qualche aspetto diverso e migliore del suo carattere.

Alex Petri contro Alessia: cosa è successo dopo Temptation Island e che risponderebbe alla proposta del GF

Ma non è affatto finita qui, in quanto Alex Petri è stato un vero fiume in piena anche nei riguardi di Alessia Pascarella. Nello specifico, ha dichiarato di non aver mai avuto nulla contro la ragazza. Tuttavia, un giorno, di punto in bianco, lei gli fece un attacco social alquanto diretto e spietato. Da quel momento in poi, la sua considerazione nei riguardi della giovane è cambiata.

Infine, alla domanda inerente cosa risponderebbe se gli venisse proposto il GF, Alex ha ammesso che nella vita non bisogna mai dire mai, sarebbe certamente un’avventura intrigante. Tuttavia, ha spiegato che potrebbe risultare un personaggio un po’ “scomodo” in quanto non ha filtri e non ha peli sulla lingua. Al momento, però, il giovane non ha ricevuto alcuna proposta.