Il Grande Fratello non ha ancora aperto i battenti e già un concorrente potrebbe essere a rischio squalifica. La persona in questione è Lino Giuliano, che proprio in questi giorni è stato presentato come concorrente ufficiale del reality show di Canale 5. Sul web sono trapelate delle voci secondo le quali sembrerebbe che Lino abbia pronunciato delle frasi omofobe, cosa che avrebbe fatto perdere le staffe ad Alfonso Signorini. Sulla faccenda è intervenuto anche direttamente il concorrente. Ecco cosa è emerso.

Lino Giuliano accusato di omofobia: ecco perché e cosa è successo

In queste ore si è creato un certo fermento attorno ad uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Tutto è partito da un commento del volto di TikTok Enzo Bambolina, il quale ha provocato Lino alludendo al fatto che tra di loro ci fosse stato un flirt. Il giovane ha risposto in malo modo e tra i due è nata una discussione via social. Successivamente, poi, Giuliano è stato accusato di aver parlato in maniera omofoba con il suo interlocutore virtuale, cosa che ha subito suscitato un certo sgomento.

In tanti hanno iniziato ad accusare il concorrente del Grande Fratello di omofobia, e non solo. Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, sembrerebbe anche che le voci siano arrivate direttamente all’orecchio di Alfonso Signorini, che non avrebbe reagito affatto bene alla cosa. Si è parlato addirittura di possibile squalifica per Lino ancora prima di varcare la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Lino squalificato dal GF? Arriva il suo intervento

Onde evitare di fomentare questa polemica, Lino Giuliano ha deciso di intervenire mediante i suoi social chiarendo il suo punto di vista. L’ex volto di Temptation Island ha smentito di essere omofobo, asserendo di avere tanti amici gay a cui vuole davvero molto bene e con i quali scherza in modo decisamente affettuoso. L’influencer sopracitato, però, avrebbe provocato in maniera sgarbata il giovane, spingendolo a rispondergli in modo altrettanto alterato, dando luogo ad una polemica.

In ogni caso, per tutelarsi, Lino ha ammesso di aver già provveduto a denunciare il diretto interessato in quanto si dissocia totalmente dalle sue affermazioni e accuse pronunciate sui social. Malgrado questo intervento, però, sul web c’è grande fermento, in quanto si sa quanto il tema dell’omofobia stia così a cuore ad Alfonso Signorini. Non resta che attendere, dunque, per vedere che succederà.