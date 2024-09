Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 10 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 10 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Oggi Ariete, sei in sintonia con la luna che si trova in un segno di fuoco, proprio come il tuo. Questa combinazione dona una grande vitalità, e forse un po’ di rabbia, specie se devi interfacciarti con qualcuno che ha opinioni diverse dalle tue. Si prevede il rischio di discussioni anche con coloro a cui vuoi bene. Fai attenzione nelle questioni amorose e ricorda che questo è un periodo favorevole per avviare nuovi progetti. Tuttavia, sarà necessario ridurre alcune spese inutili.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, posso dire che il Toro sta attraversando un periodo di recupero rispetto a periodi precedenti. Ora possiedi una maggior consapevolezza riguardo alle tue aspirazioni e avverti fortemente il valore delle relazioni che nutri. Questa rinnovata saggezza ti permetterà di superare eventuali momenti di delusione del passato. Tieni in considerazione Bilancia, Sagittario e Acquario, segni zodiacali che solitamente risuonano bene con il tuo.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, ci sono giornate che possono risultare più gravose, magari quella odierna potrebbe avere un carattere più faticoso. Tuttavia, una verità è incontestabile, c’è un’incapacità di replicare le azioni compiute nel passato. Nel mio libro del 2024, avevo citato un periodo di trasformazione che avrebbe toccato vari ambiti come impegni, incarichi, nomine e cosi via. Ricorda comunque, quando si chiude un percorso, un altro inevitabilmente si schiuderà.

Oroscopo del Cancro

Cancro, affila le tue ambizioni perché il tempo, si sa, vola. Potrebbe sembrare un periodo esteso, ma i mesi sfuggono via veloci. A un anno di distanza, ti aspettano delle grandi realizzazioni. Quindi, tutti coloro che soggiornano in grandi progetti e che hanno del tempo per dar forma a questi nel campo lavorativo, sono agevolati. Nel frattempo, con il concludersi del mese, un bel periodo per l’amore sta per sorgere.

Oroscopo del Leone

Leone, rifletti attentamente sulla rilevanza di un individuo nella tua vita. Se, ad esempio, dopo un’interruzione, c’è stato un riconciliazione, è importante che entrambi siate sicuri della vostra decisione, dato che stai ancora attraversando un periodo di transizione. Tuttavia, devi essere consapevole: a fine mese, una Venere dissonante non tollererà che procedano storie senza solide fondamenta. Fortunatamente, avrai la possibilità di rimettersi in carreggiata nel tuo ambito professionale.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, mantenete la pacatezza e la lucidità mentale: entro il 23 avrete l’esigenza di fare una decisione, di organizzare e portare a termine un progetto significativo. A causa di Mercurio nel vostro segno, si rende indispensabile una revisione delle vostre finanze. Tuttavia, state tranquilli, i successi conclusivi sono all’orizzonte.

Oroscopo della Bilancia

Iniziamo con il segno della Bilancia, concentrando la nostra attenzione sul tema affettivo e sulla necessità di reciproco intendimento. I pianeti Giove e Venere sorridono al tuo amore, mentre Marte invita a curare la salute e l’aspetto fisico. Per quanto riguarda l’influsso lunare di oggi, è molto positivo, quindi è possibile che tu possa ottenere una vittoria.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sarai in grado di avere un’immagine più precisa delle questioni del cuore quando Venere farà il suo ingresso nel tuo segno, verso la fine del mese. Non sorprenderti se scopri che un’amicizia si sta trasformando in qualcosa di più profondo, il vero amore potrebbe essere nascosto lì. Per quanto riguarda la tua attività lavorativa, c’è la possibilità di rivelazioni inaspettate.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittariani, abbiamo affrontato un ciclo complicato, un sentimento che una buona parte di voi ha sperimentato sin da giugno, come se fosse stata trascurata. Alcuni di voi hanno lasciato un lavoro, altri sono stati costretti a partire, alcuni hanno dovuto cambiare le loro posizioni o i loro ruoli di gruppo. Molti di voi si sentono come se non fossero stati ‘impiegati’ nel modo più opportuno. E quando riflettiamo sull’amore, possiamo notare qualche periodo di distacco.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’opposizione di Marte può essere segno di un’estrema fatica. Pare che tu debba correggere continuamente gli errori altrui, trovandoti pertanto costantemente impiegato nel sistemare la situazione, ciò può portare ad una sensazione di stanchezza fisica. Non preoccuparti, è previsto un periodo di recupero verso la fine del mese.

Oroscopo dell’Acquario

Oggi, segno dell’Acquario, avete una luna ben disposta e una Venere seducente a vostro favore. Ne conseguono benefici sul piano della creatività e del fascino personale. Tuttavia, nel caso in cui la vostra relazione amorosa abbia presentato recentemente alcune difficoltà, sarà necessario affrontare una discussione conclusiva verso la fine del mese.

Oroscopo dei Pesci

Aquari, la giornata di oggi si annuncia carica di discrepanze e non sarà esente da momenti di tensione. L’opposizione di Mercurio suggerisce che avrai molte cose da sistemare. Potrai riscontrare episodi di caos o sentirai come se fossi all’alba di un’iniziativa che, nonostante tutto, si rivelerà fruttuosa. Non demordere.

