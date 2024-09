Un quarto concorrente Nip si aggiunge al cast del Grande Fratello. Dopo la presentazione di Michael Castorino, Sara Pilla e Yulia Naomi Bruschi, nel cast si aggiunge anche un ragazzo, ovvero, Luca Giglioli, che di professione fa il parrucchiere. Il ragazzo, dunque, troverà nella casa anche un collega, ovvero, Lino Giuliano, che è recentemente finito nel caos per colpa di alcune dichiarazioni fatte. Ad ogni modo, cerchiamo di capire un po’ meglio chi è Luca.

Ecco chi è Luca Guglioli quarto concorrente Nip del Grande Fratello

Il quarto concorrente Nip del Grande Fratello di chiama Luca Giglioli. Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, il ragazzo è nato il 29 agosto del 2000 e lavora da sempre nel salone di parrucchieri di famiglia. Il giovane proviene da una famiglia di parrucchieri, i quali si tramandano questa professione da alcune generazioni. Il salone, infatti, fu fondato dal nonno del ragazzo nel 1966 e si trova a Reggio Emilia.

Luca ha studiato la professione di parrucchiere all’accademia di Bologna ed è sempre stato molto dedito al lavoro, che gli piace tanto. Nel corso di un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa, Luca aveva parlato del suo lavoro come una vera e propria missione. Specie quando era più piccolo ha dovuto fare alcuni sacrifici. Nello specifico, aveva difficoltà ad andare a ballare il venerdì sera come tutti i suoi coetanei, in quanto il giorno dopo si sarebbe dovuto svegliare molto presto per andare al lavoro. Malgrado questo, però, ha sempre fatto tutto con tanta passione e forza di volontà quindi, in fin dei conti, non gli è mai pesato più di tanto.

Tra Luca e Lino nascerà un’intesa o una rivalità?

Stando a quanto emerso sul concorrente del GF, lui è anche un appassionato di motori. Attualmente, il suo account Instagram vanta pochi follower, ovvero, circa 3.300. Tuttavia, è alquanto certo che, durante e dopo la sua partecipazione al Grande Fratello il numero di seguaci aumenterà vertiginosamente. Come già anticipato, in casa Luca troverà un collega, ovvero, Lino, che anche lui di professione fa il barbiere, anche se pare arrotondi anche facendo consegne. Ad ogni modo, tra i due nascerà un’intesa dato che hanno questa passione in comune o, per contro, diventeranno “rivali”? Staremo a vedere.