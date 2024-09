Lunedì 16 settembre apriranno i battenti anche della nuova edizione del Grande Fratello, sempre condotta da Alfonso Signorini. In questo periodo stanno trapelando diverse indiscrezioni in merito al cast di concorrenti che varcherà la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia. Anche quest0anno si è deciso di dare luogo ad un’edizione mixata, che comprende sia personaggi famosi che non. Dopo aver annunciato i nomi dei Vip, che molti hanno criticato reputandoli dei Vip di bassa lega, è emerso anche il nome del primo concorrente Nip, ovvero, non famoso. Lui si chiama Michael Castorino e in realtà è un volto già noto nell’ambito televisivo.

Ecco chi è il primo concorrente Nip del Grande Fratello e che ha fatto

Il primo concorrente Nip del Grande Fratello si chiama Michael Castorino. La notizia è stata svelata in esclusiva da Biccy, dove sono stati forniti anche dei dettagli in merito alla carriera del ragazzo. Ebbene, stando a quanto emerso, sembra proprio che Michael non si tanto impopolare come si potrebbe credere.

Il giovane, infatti, ha lavorato già in televisione, in quanto ha preso parte a diversi spot televisivi, ma non solo. Il protagonista ha sempre avuto una grande passione per i bambini, proprio per tale ragione, insieme alla sua cara amica Giulia Ciaccio, ha deciso di aprire un’associazione intitolata Il Mondo di MeG, che si occupa dell’organizzazione di eventi destinati principalmente ai più piccoli. Questo è un lavoro che ha sempre dato molta soddisfazione al ragazzo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Gli altri concorrenti del GF

Nel suo curriculum, poi, Michael Castorino vanta anche la frequentazione di un corso di recitazione di durata triennale al Piccolo Teatro di Varese. Dopo questa esperienza, poi, Michael ha intrapreso la carriera di attore prendendo parte a diversi spot televisivi. Sul web, infatti, sicuramente ci sarà qualcuno che si ricorderà della sua folta chioma di capelli ricci.

Per quanto riguarda i nomi degli altri concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello, essi sono: Enzo Paolo Turchi, Helena Prestess, Giulia Mannucci, Clarissa Burt, Clayton Norcross, Luca Calvani, Shaila Gatta, Javier Martinez, Lino Giuliano, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere, Iago Garcia e Jessica Morlacchi.