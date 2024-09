Dopo aver annunciato i primi cinque concorrenti Vip ufficiali di questa edizione del Grande Fratello, sul web è spuntato il nome di un’altra concorrente Nip. Lei si chiama Sara Pilla e di professione fa la gondoliera. Ecco che cosa è emerso sul suo conto.

Chi è la seconda concorrente Nip del Grande Fratello

Pian piano si sta formando il cast del Grande Fratello, che anche quest’anno sarà composto da personaggi famosi e non. Per quanto riguarda questa seconda categoria, fino a questo momento era stato reso noto solamente il nome di un concorrente. Adesso, invece, Davide Maggio ha anticipato quello della seconda protagonista, che si chiama Sara Pilla.

La ragazza ha 24 anni, è nata a Venezia da una famiglia di gondolieri e, pertanto, ha ereditato dai genitori la passione per questo mestiere, sta di fatto che lo svolge tutt’ora. La giovane è stata tra le prime donne ad ottenere la licenza di guidare le gondole. Tra i suoi sogni nel cassetto, però, c’è sempre stato quello di diventare famosa nel mondo dello spettacolo come attrice, modella e cantautrice. A tal proposito ha studiato presso il Liceo Musicale Marco Polo di Venezia ed ha potuto studiare canto a Milano, inoltre, suona anche il flauto traverso e il pianoforte.

Sara Pilla riuscirà a sfondare nel mondo dello spettacolo grazie al GF?

Per svolgere la professione di gondoliera, però, Sara non si è potuta dedicare più di tanto alla sua passione per il mondo dello spettacolo. Nel 2022, inoltre, ha ricevuto anche il titolo di Miss Italia Social. In una precedente intervista rilasciata in occasione del concorso di bellezza, Sara Pilla aveva parlato anche della sua famiglia e della grande importanza che dà a questa parte della sua vita. Suo padre è stato definito come un “guerriero”, sua madre come “‘un’artista”, sua sorella Alice, invece, è la “tuttofare”. Inoltre, la ragazza ha anche un cagnolino di cui si prende cura e che ama moltissimo. Insomma, grazie al Grande Fratello riuscirà a realizzare il suo sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo? Vedremo.