Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 7 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 7 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ciò che posso prevedere per te tra oggi e domani nel campo affettivo è un possibile clima teso, forse fatto di litigi minori. Spero certamente che non sia così. Tuttavia, devo menzionare l’influenza sgradevole di Marte, il pianeta che governa il tuo segno, rendendoti più propenso alla polemica, ostinato e sensibile alla distanza.

Oroscopo del Toro

Toro, è plausible che ti venga attribuito un peso familiare personale, e che tu necessiti di sistemare alcuni affari finanziari. Giunge una leggera preoccupazione con la luna in opposizione, ma sarà di breve durata. Evita di restare sveglio fino a tarda notte.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avete una fervida immaginazione, cosa che ben si sa perché questa è una caratteristica tipica del vostro segno. Sì, lasciate libera la vostra fantasia, ma ricordatevi: la creatività è un ingrediente necessario in ogni ambito della vita, incluso il lavoro. Però, è fondamentale mantenere i piedi ben ancorati al terreno e affrontare le cose con realismo. Se ci fosse qualcuno che vi ha conquistato il cuore, vi suggerisco di non abbandonare il campo. Il vostro pianeta dell’amore, Venere, vi è attualmente favorevole.

Oroscopo del Cancro

Alla luce delle stelle del cancro si palesa un focus deciso sul fronte lavorativo, seguito da un soave ma intenso interesse amoroso. Preparati a rimboccarti le maniche, hai un sacco di compiti da portare a termine. Non dimenticare che possono sorgere situazioni di tensione tra genitori e figli. Se ti stai sentendo insoddisfatto del tuo lavoro, forse per la retribuzione non adeguata o perché sei in attesa di una risposta importante, non lasciarti abbattere dalla malinconia. Guarda avanti, ricorda che il prossimo anno sarà di fondamentale importanza e ogni cosa che farai dal qui al 2025 avrà un impatto positivo sulla tua vita.

Oroscopo del Leone

Leone, è il momento di discutere di sentimenti, confronti, associazioni… Insomma, tutti i rapporti umani sono favoriti in questa fase grazie alla benedizione di Venere. Per coloro che godono di un compenso basato su provvigioni e che da qualche mese potrebbero avvertire un po’ di preoccupazione, consiglio di risparmiare un po’ di denaro.

Oroscopo della Vergine

Vergine, recentemente è emersa qualche incomprensione nei rapporti fra genitori e figli. Ciononostante, è il momento di ristabilire l’armonia familiare. Le prossime due giornate daranno l’opportunità di riflettere in maniera più profonda sulla situazione.

Oroscopo della Bilancia

Venere e Giove agiscono come grandi sostenitori per i nati sotto il segno della Bilancia, instillando in loro un coraggioso spirito avventuroso, in particolare quando si tratta di sperimentare nuove sensazioni. Questo è il momento di aprire il dialogo, di mettere sul tavolo le proprie questioni. Questi giorni sono particolarmente benefici per quelle coppie che stanno attraversando un periodo di tensione lieve.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la Luna che fa capolino nel tuo segno dona magnifici effetti, innescando in te un’ondata di straordinaria creatività ed emotività. Dal 23, avrai anche la compagnia di Venere nel tuo segno, il che presagisce un periodo fortunato per nuove conoscenze e relazioni amichevoli. Le premesse sono davvero promettenti!

Oroscopo del Sagittario

Caro Sagittario, comprendo che nelle ultime settimane ci sia stata una certa amarezza se sei parte di un’organizzazione. In aggiunta, se stai per intraprendere un nuovo percorso lavorativo, la preoccupazione potrebbe starti facendo capolino. Tutto ciò è dovuto alla posizione opposta di Giove, ma non temere, non riuscirà a mettere i freni alle tue azioni. Tuttavia, nell’ambito sentimentale, dovrai agire con maggior responsabilità.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, le questioni legate all’amore appaiono un tantino confuse, soprattutto per quelle coppie che sono in coppia da diverso tempo e che necessitano di fare chiarezza su certi aspetti, che potrebbero riguardare anche la sfera economica del nucleo familiare. Cresce la necessità di assumersi un maggior carico di responsabilità nel vostro campo lavorativo.

Oroscopo dell’Acquario

Attenzione, amici dell’Acquario, a non esservi troppo indulgenti con le spese superflue. Potreste essere tentati di farlo per alleviare un po’ di tristezza, ma non lasciatevi andare a questa tentazione. Sull’orizzonte amoroso, sono buone notizie: Venere e Giove sono in una posizione favorevole che potrebbe portare nuovi incontri e amicizie stimolanti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, se l’incertezza sul domani ti affligge, ti invito a riconsiderare. È indubbio che Giove in opposizione ci invita a stare attenti a non eccedere in nulla, ma ricorda, la stagione estiva è passata e il cielo non è più quello di agosto. Venere, anche se al momento neutrale, dal 23 tornerà a sorriderti. Inoltre, entro la fine del mese, avrai una visione più limpida sulla tua realtà. Però, dal giorno 9 fino al 26, ascolti il monito di Mercurio in opposizione: richiede temporeggiare e avrà luogo una lieve tensione nell’aria tra membri della famiglia o forse tra partner di lavoro. È indispensabile esercitare grande equilibrio in questi giorni.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.