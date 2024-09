Il lavoro di Armando Incarnato di Uomini e Donne è sempre stato un argomento in grado di generare tanto scalpore. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che il cavaliere sembra condurre un tenore di vita piuttosto alto, sta di fatto che trascorre buona parte delle sue giornate in vacanza. Questo, dunque, ha spinto molti a chiedersi che tipo di lavoro svolgesse per potersi permettere auto di lusso, cene in ristoranti costosi e tutte queste vacanze. Ebbene, Armando spesso parla sul suo profilo Instagram delle sue attività. Proprio in queste ore ha svelato un nuovo lavoro nel quale si è cimentato da poco e che gli sta dando grandi soddisfazioni. Ecco di cosa si tratta.

Ecco in che consiste il nuovo lavoro di Armando Incarnato

Armando Incarnato si è sempre definito un imprenditore, autonomo e indipendente, sta di fatto che non ama stare sotto padrone, ma preferisce gestire la sua professione in totale autonomia e libertà. Questo gli è possibile anche grazie ad alcune entrate extra online che gli consentono di gestire al meglio il suo tempo.

In queste ore, Armando ha svelato di essersi cimentato in una nuova attività professionale che, tuttavia, non ha nulla a che vedere con il virtuale e con gli investimenti online. Da poco, infatti, il cavaliere ha iniziato un’attività nel settore immobiliare. Stando a quanto rivelato da lui stesso, il napoletano si occuperebbe della vendita e del fitto di alcuni appartamenti. Contrariamente ai lavori online, verso i quali tanti possono essere scettici in quanto non c’è nulla di tangibile, questo è un lavoro materiale al 100%, in quanto gli immobili si possono vedere e toccare

Armando sempre in vacanza, nessun accenno a Uomini e Donne e alla sfera sentimentale

Nel raccontare questa sua nuova avventura, Armando Incarnato ha invitato le persone che lo seguono a non ignorare i suoi consigli in merito proprio al settore degli investimenti e dei guadagni. A tal riguardo, ha esortato chi fosse interessato a seguire le sue stesse orme e cimentarsi in questo nuovo progetto.

Armando, poi, ha voluto chiosare il suo intervento ribadendo che, grazie a questa nuova attività, che comunque gli toglie via poco tempo, può permettersi di stare quasi sempre in vacanza, cosa che sta facendo anche in queste ore. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, Incarnato è estremamente reticente sui social, sta di fatto che non ha mai fatto menzione dell’argomento, anche se, ormai, di voci inerenti il suo ipotetico fidanzamento ce ne sono a bizzeffe.