Come appreso dalla prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, che c’è stata lo scorso mercoledì 28 agosto, Armando Incarnato è tornato nel parterre della trasmissione. Sul web, però, sono emerse delle segnalazioni piuttosto incresciose che lo riguardano. Pare, infatti, che il ragazzo sia in realtà fidanzato.

Segnalazione su Armando Incarnato: fidanzato da un anno?

Armando Incarnato è tornato a Uomini e Donne, e subito ha dato modo di creare scompiglio discutendo animatamente con Mario Cusitore. Al momento, però, non si sa se il suo ritorno sia definitivo, oppure se, così come accaduto lo scorso anno, il protagonista farà solamente delle apparizioni sporadiche, finalizzate principalmente a generare un po’ di caos.

Ad ogni modo, in queste ore sono emerse delle informazioni alquanto particolari sul cavaliere. L’influencer Deianira Marzano ha riportato le segnalazioni di alcune persone che la seguono, le quali hanno rivelato che Armando sarebbe, in realtà, fidanzato da più di un anno con una ragazza originaria di Cetraro, un paesino della Calabria.

Armando ha un accordo con la redazione di Uomini e Donne?

A corredo delle dichiarazioni riportate, poi, ci sono anche dei video e delle foto che immortalano Armando in compagnia di questa ragazza abbastanza giovane, molto scura di carnagione e capelli e piuttosto bella. Un altro utente, poi, ha aggiunto altri dettagli sulla faccenda. Nello specifico, ha ammesso che la relazione andrebbe avanti da un bel po’ di tempo e che la ragazza si chiami Noemi.

Armando, ormai, starebbe quasi sempre a Cetraro, cosa dimostrata anche dalle sue Instagram Stories. La giovane, inoltre, non molto tempo fa, pubblicò anche un video nel quale appariva proprio in compagnia di un ragazzo, che sembra essere Armando. In tale clip era presente anche la parola “Amore” e un cuore. Insomma, se così fosse, per quale ragione Incarnato è tornato a Uomini e Donne? Forse ha una sorta di accordo con la redazione per fare da pseudo-opinionista? Al momento lui non ha dato spiegazioni sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere se lo farà.