Il Trono Classico di Uomini e Donne è al completo per questa prima parte della nuova stagione del talk show. Per quanto riguarda le ragazze, Maria De Filippi ha deciso di puntare su due volti noti, provenienti peraltro dallo stesso programma, ovvero Temptation Island. Le ragazze in questione sono Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. Le due hanno personalità molto differenti, che potrebbero portare presto a degli scontri, ma non è tutto. Sembra che tra di loro ci siano dei pregressi non trascurabili.

Il retroscena su Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon

Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino condivideranno insieme un po’ di mesi a Uomini e Donne. Le due potrebbero trovarsi anche a scontrarsi in certe circostanze, anche perché alcuni corteggiatori potrebbero fare il tira e molla tra di loro, favorendo i malumori e le tensioni. Il tutto, poi, viene ulteriormente amplificato dal fatto che tra le due pare non ci fosse molta simpatia in precedenza.

Quest’anno, infatti, durante la messa in onda di Temptation Island, sono stati tanti i protagonisti del web ad esprimere la loro opinione in merito alle varie dinamiche che si sono venute a creare. Ebbene, tra di loro c’era anche Francesca. La ragazza, tra le sue Instagram Stories, ha spesso condiviso dei contenuti nei quali si è schierata totalmente dalla parte di Raul Dumitras, criticando il comportamento della sua ex fidanzata.

Si prevedono scintille a Uomini e Donne

Questo retroscena, dunque, sembra aprire la pista a possibili screzi e scintille tra Francesca e Martina a Uomini e Donne. Da un lato, la De Ioannon potrebbe sentire la necessità di replicare in qualche modo alle precedenti dichiarazioni della sua collega di trono. Dall’altro, invece, potrebbe essere proprio la Sorrentino a cogliere la palla al balzo per lanciare nuove stoccate alla sua collega di trono.

Intanto, ciò che si sa, sulla base di quanto accaduto durante la registrazione di ieri dove è stata presentata la quarta tronista, è che Martina ha già dato dimostrazione di essere una ragazza particolarmente decisa e pungente. La giovane, infatti, ha detto di voler eliminare tutti i suoi corteggiatori in quanto non attratta particolarmente da nessuno. Insomma, pare proprio che ce ne saranno da vedere delle belle.