Se c’è una cosa che non si può certamente dire di Maria De Filippi è che sia banale o prevedibile nelle scelte che fa nei suoi programmi. In queste ore, infatti, c’è stato un grande colpo di scena. Lo staff di Uomini e Donne, infatti, ha svelato il nome della quarta tronista di questa edizione del talk show, ovvero, Martina De Ioannon, ex protagonista di Temptation Island.

La presentazione di Martina De Ioannon come quarta tronista di Uomini e Donne

Durante la scorsa registrazione di Uomini e Donne si era creato un mistero attorno alla quarta tronista dell’edizione in partenza a breve su Canale 5. In un primo momento si era pensato che Maria De Filippi potesse dare nuovamente la possibilità a Ida Platano di sedere sul trono per trovare l’amore, ma le cose non andranno in questo modo.

La quarta tronista di Uomini e Donne, infatti, è Martina De Ioannon, ex protagonista della scorsa edizione di Temptation Island. Nel video di presentazione, la giovane si è descritta come una ragazza dal carattere forte e deciso, ma che al contempo ha anche delle debolezze. Martina non è affatto timida, anzi, è piuttosto spigliata e ama ridere e scherzare con gli amici. Spesso può sembrare altezzosa, ma questo è solo frutto della sua grande sicurezza interiore e del suo menefreghismo verso il giudizio degli altri. Da questa esperienza si augura di trovare qualcuno che abbia la sua stessa visione della vita e che le faccia perdere il controllo facendole provare un “brivido”.

Come reagirà Raul Dumitras? Possibile confronto a UeD

L’annuncio di Martina De Ioannon come quarta tronista di Uomini e Donne ha lasciato tutti di sasso, anche perché, fino a questo momento, non erano trapelate affatto indiscrezioni a riguardo, anzi. Di recente era saltato fuori il nome di Carlo Marini, con cui la giovane ha avuto una brevissima frequentazione dopo Temptation Island, che poi è stato smentito dai fatti.

Il motivo per il quale si è atteso fino a questo momento prima di presentare la quarta tronista, dunque, risiede nel fatto che nel programma si stesse aspettando di poter parlare di Temptation Island, cosa che probabilmente avverrà nella registrazione di oggi pomeriggio. In ogni caso, i telespettatori sono rimasti basiti e in tanti si stanno domandando quale sia stata la reazione di Raul Dumitras, che fino a qualche mese fa era fidanzato con Martina. Al momento il giovane non ha proferito parola. Non resta che attendere per vedere che cosa accadrà e se deciderà mai di venire a Uomini e Donne per corteggiare la sua ex, o comunque per avere un confronto con lei.