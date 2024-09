Sky, la rinomata compagnia di broadcasting televisivo, sta guidando l’innovazione nel settore con l’introduzione di Sky Insider, il nuovo prodotto editoriale. Il nuovo progetto si propone di offrire un’analisi più profonda delle notizie, ampliando la sfera dei commenti, dei reportage e delle analisi. Questo comprende Sky TG24 Insider, dedicato agli eventi e fenomeni che stanno trasformando il mondo, e Sky Sport Insider, che mette l’accento sugli avvenimenti sportivi più recenti. Entrambi sfruttano le risorse esclusive di Sky, incluso il team autorevole di giornalisti e analisti di Sky TG24 e Sky Sport. Ma come potranno gli abbonati accedere a questi nuovi contenuti? E quali altre interessanti novità potranno aspettarsi nel futuro da Sky?

Sky Insider: il nuovo prodotto editoriale per approfondire notizie e contenuti esclusivi

La filosofia di Sky è sempre stata guidata dalla volontà di fornire contenuti di alta qualità, tecnologie innovative e un racconto giornalistico d’eccellenza offerto da Sky TG24 e Sky Sport, riconosciuti come punti di riferimento nel mondo dell’informazione.

Allo scopo di ampliare il campo dell’approfondimento e andare oltre le semplici notizie, nascono Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider. Si tratta di due nuove realtà editoriali che offrono commenti, reportage, analisi, racconti e data journalism firmati da Sky TG24 e Sky Sport, con la collaborazione di autorevoli commentatori e analisti del team Insider.

Sky TG24 Insider rappresenta il nuovo spazio digitale per approfondimenti della testata. Qui è possibile analizzare in profondità tutte le notizie e i grandi fenomeni che caratterizzano il nostro tempo. Ideata appositamente per i clienti Sky, questa sezione ospita editoriali originali dei giornalisti di Sky TG24 e di esperti vari, insieme alle analisi di partner riconosciuti come Ispi e Youtrend. Questo offre stimoli di riflessione e spunti critici fondamentali per orientarsi in un mondo sempre più complesso.

Per i titolari di un abbonamento, sarà disponibile ogni giorno “Ventiquattro“, una newsletter pensata per diventare un punto di riferimento quotidiano sugli eventi chiave della giornata.

Il nuovo prodotto online della Casa dello Sport, Sky Sport Insider, collabora per offrire approfondimenti giornalieri e contenuti esclusivi creati dalle firme più prestigiose e dai campioni della squadra di Sky Sport. Questa “sala della lettura” digitale distribuisce anche una newsletter quotidiana, “Spoiler“, disponibile ogni sera. La Spoiler, inoltre, offre una guida su tutto ciò che è importante sapere al termine della giornata di sport, ed è disponibile online anche prima dei grandi eventi sportivi in onda su Sky.

I contenuti esclusivi di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider sono accessibili nella sezione premium dei rispettivi siti Skytg24.it e Skysport.it, facilmente raggiungibili anche dall’homepage. Per i clienti Sky TV, Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider sono offerti da Sky Extra. Per attivare il servizio, basta visitare la pagina dedicata sky.it/extra-insider o accedere direttamente alla sezione Sky Extra dell’app My Sky.