Simona Brnachetti, conduttrice della versione estiva di Pomeriggio 5, programma intitolato Pomeriggio 5 News, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni in merito al talk show, al suo lavoro svolto in questi mesi, ma non solo. La donna ha voluto anche lanciare una velata stoccata a Mediaset ed ha parlato anche dei progetti futuri, tirando in ballo l’Isola dei Famosi.

Cosa ha svelato Simona Branchetti su Pomeriggio 5

Nel corso di una recente intervista rilasciata sull’ultimo numero di Novella 2000, Simona Branchetti ha fatto delle confessioni in merito alla conduzione della versione estiva di Pomeriggio 5. Quest’anno l’azienda ha deciso di affidare a lei questo format, invece che Morning News come al solito. La scorsa settimana, però, la sua esperienza alla guida del programma si è conclusa, sta di fatto che Simona ha voluto trarre un po’ le somme.

A tal proposito, ha detto di ritenersi pienamente soddisfatta del lavoro svolto in questi mesi. Il tutto, però, è stato chiaramente possibile grazie soprattutto alla splendida squadra di collaboratori e tecnici che l’ha affiancata. In ogni caso, la Branchetti ha ammesso che i risultati hanno addirittura superato le aspettative, pertanto, non potrebbe essere più felice di così.

La stoccata a Mediaset e il possibile sbarco all’Isola dei Famosi

Nel corso dell’intervista, Simona Branchetti ha ammesso di essere rimasta piacevolmente colpita da Pomeriggio 5, che reputa un format molto affine alle sue peculiarità. A tal proposito, la donna ha voluto lanciare anche una stoccata a Mediaset. Nello specifico, le è stato chiesto se ha il desiderio di condurre un talk show tutto suo che magari possa andare in onda anche in autunno e inverno, invece che solo in estate. Ebbene, a tal proposito, la Branchetti ha risposto dicendo che ne sarebbe felicissima, aspetta solamente la chiamata di Mediaset. Purtroppo, però, l’azienda le fa proposte solo in estate, in quanto la reputa la “sostituta”. Dopo queste affermazioni le cose potrebbero cambiare? Vedremo.

Intanto, la conduttrice ha svelato anche cosa risponderebbe ad un’eventuale proposta per l‘Isola dei Famosi, magari nel ruolo di opinionista, come accaduto ai suoi colleghi Dario Maltese e Cesara Buonamici. Ebbene, a tal riguardo, Simona ha ammesso di reputare l’Isola un reality show geniale, tuttavia, per il momento non aveva mai pensato a questa ipotesi. In ogni caso, se dovesse arrivare la proposta, ci penserebbe molto seriamente in quanto nella vita “mai dire mai”.