Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 5 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 5 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, eh… Sospettiamo che qualche litigio sia all’orizzonte. Tu, con la tua natura diretta, non hai paura di esprimerti, il che è al contempo un vanto, ma può rivelarsi un inconveniente. L’essere eccessivamente franco può portare a mancare di diplomazia. Venere in opposizione reclama una maggiore trasparenza nello sfera amorosa, estendendosi anche ai rapporti genitori-figli.

Oroscopo del Toro

Toro, rappresenti un punto fermo per chi ti circonda e forse, nel dispensare sicurezza, potrai sentirti esaurito. Per tale ragione, è vitale che tu riconosca il tuo bisogno di più stabilità. Se in ambito amoroso c’è stata incertezza, sarai in grado di risolvere questo dilemma.

Oroscopo dei Gemelli

In questo periodo, i Gemelli, con la benedizione di Giove nel loro segno, possono sentire che tutto fluisce con più leggerezza. Era previsto che anche Agosto fosse un mese significativo, tuttavia, avete risentito un po’ di inerzia. Forse, più che altro, avete avuto l’esigenza di fermarvi un attimo per riflettere e mettere a fuoco la vostra situazione. Una volta superate le incertezze amorose, suggerisco di puntare sempre sul dialogo e la comprensione reciproca.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, si profila un fine settimana all’insegna dell’amore, l’influenza del pianeta Marte nel vostro segno vi conferisce una tenacia inaudita, una potenza di volontà che vi rende incapaci di rinunciare. Tuttavia, ci sono situazioni in cui l’ostinazione, talvolta persino l’intolleranza, possono diventare necessari. Alcune tensioni familiari potrebbero richiedere la vostra attenzione per essere risolte.

Oroscopo del Leone

Leone, se percepisci che qualcosa stona, esprimiti con trasparenza, non procrastinare. Ci sono quelli che si pongono come rivali, nemici, tentando di sfidare le tue azioni. Ma, fortunatamente, tu non presti orecchio alle critiche e mantieni ferma la rotta. Questa è una qualità preziosa, soprattutto in ambito amoroso.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è una fase di sconvolgimenti di rilievo, puoi riscontrare dei piccoli dissidi nella sfera genitori-figli, o sentirti semplicemente inquieto a causa delle metamorfosi che stai vivendo attualmente. Queste ti spronano ad intraprendere nuovi cammini e ad accettare mutamenti non sempre agevoli. Nonostante tutto, il quadro astrale appare promettente.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, vedo degli incontri piuttosto movimentati nel tuo futuro, non dimenticare che la priorità è sempre il tuo benessere fisico. Se percepisci da un po’ di tempo un’atmosfera di ostilità o senti che ci sono individui che non ti sostengono, non esitare a prendere le distanze.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, nel weekend avremo la luna che entrerà nel tuo segno. Come ben ti sei accorto in passato, quest’evento astrale ha la capacità di moltiplicare le tue intuizioni. Questo influisce positivamente anche sul tuo comportamento in amore, quindi consiglio di sfruttare questa energia! Dopo il 23, Venere raggiungerà il tuo spazio zodiacale. A conti fatti, possiamo certamente affermare che questa fase del mese è densa di questioni amorose ed emozioni intense.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, se avete fatto qualche passo falso, sono certo che è stato fatto con le migliori intenzioni. Ora, però, Giove in opposizione vuole avvisarvi: è giunto il momento di riflettere. Potrebbe essere su un errore che avete commesso in passato e che ora ha bisogno di essere corretto. E questo è particolarmente rilevante in questioni d’amore.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei noto per prenderti il tuo tempo nelle decisioni, ma ogni tanto è importante risvegliare le persone che ti circondano. Nei prossimi giorni, sarai particolarmente impaziente, e potresti essere incline a dare giudizi. Ricorda di dedicare un po’ di tempo a te stesso, concentrandoti sulla tua salute fisica, specialmente se gli ultimi impegni hanno messo a dura prova la tua resistenza.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’amore ha il via libera, così come la creatività. Le coppie innamorate possono contemplare grandi progetti. Se devi condividere i tuoi pensieri con qualcuno a cui tieni molto, non avere dubbi.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, le difficoltà emerse ad agosto sono finalmente alle vostre spalle, ed è tempo di buttarsi nell’arena. Tuttavia, Mercurio in opposizione allude a momenti in cui purtroppo vi sentirete come se steste affrontando pressioni notevoli da soli. Avreste senz’altro bisogno di una maggiore cooperazione da parte di coloro che vi circondano. Per quanto riguarda il settore affettivo, avrete meno conflitti rispetto al mese di agosto e potete aspettarvi incontri incentivanti e piacevoli.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.