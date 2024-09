Lino Giuliano e Alessia Pascarella non la contano giusta ai numerosi telespettatori di Temptation Island. I due hanno preso la ferma decisione di uscire dal programma separatamente, cosa che hanno mantenuto anche al di fuori della trasmissione. Da un po’ di settimane, però, sul web stanno trapelando alcune indiscrezioni che, invece, lasciano presagire un ritorno di fiamma tra di loro. Ecco cosa è emerso.

L’indiscrezione sul presunto tatuaggio di coppia di Lino e Alessia

Cosa c’è davvero tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella? In tanti sono convinti che i due, in realtà, abbiano preso la decisione di ritornare insieme. Tuttavia, starebbero mantenendo il segreto in quanto a breve lui entrerà nella casa del Grande Fratello, ragion per cui è molto probabile che debba dare luogo a dei teatrini insieme ad Alessia, proprio come accaduto l’anno scorso a Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

A rendere questa ipotesi sempre più plausibile è stata una recente segnalazione. Una fan di Deianira Marzano, infatti, ha notato che il giorno 6 agosto Lino sia andato a fare un tatuaggio presso il suo tatuatore di fiducia. Nella stessa giornata, poi, anche Alessia si sarebbe recata nello stesso posto facendo un tatuaggio molto simile a quello del suo ex. Questo, dunque, ha spinto in tanti a chiedersi se, effettivamente, i due abbiano deciso di dare luogo ad un tatuaggio di coppia.

Giuliano e la Pascarella smentiscono, ma aumentano i dubbi

Se le cose stessero realmente in questo modo, dunque, vorrebbe dire che Lino e Alessia starebbero prendendo in giro gli utenti del web e i tanti fan che si sono affezionati a loro e alla loro storia. Entrambi, infatti, stanno continuando a dichiarare di non essere tornati insieme e di non avere neppure intenzione di farlo.

Proprio la Pascarella, in una recente diretta social, ha ribadito la sua posizione. Tuttavia, anche il modo in cui la donna ha difeso a spada tratta il suo ex contro Karina Cascella sembra rappresentare un’ulteriore conferma del loro ipotetico riavvicinamento. Ad ogni modo, i due continueranno a negare il tutto ad oltranza, sta ai fan decidere cosa credere e cosa no.