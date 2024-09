Quest’oggi è stata presentata anche l’ultima coppia di questa nuova edizione di Temptation Island, ovvero, Michele e Millie. Con la loro presentazione, dunque, il cast è al completo e, stando a quanto sta emergendo sui social in queste ore, pare che ce ne saranno da vedere decisamente delle belle. L’influencer Alessandro Rosica, ad esempio, ha diffuso una segnalazione piuttosto pesante su di una delle fidanzate. Vediamo cosa è emerso.

Ecco chi avrebbe fatto la escort prima di Temptation Island

Le coppie di Temptation Island sono state presentate, e con loro sono spuntate anche tantissime segnalazioni. La più recente riguarda proprio la coppia presentata quest’oggi. Sembrerebbe, infatti, che anche loro non la contino giusta, e che abbiano scelto di partecipare al reality show solamente per visibilità e un tornaconto personale.

Specie sul conto della ragazza è stata sganciata una bomba. Rosica, infatti, è venuto a conoscenza del fatto che la giovane sembrerebbe aver praticato il lavoro di escort per un periodo di tempo. Successivamente, poi, si sarebbe fidanzata con Michele che, tuttavia, continua a non fidarsi di lei a causa dei suoi modi di fare un po’ troppo espansivi, specie con i ragazzi. Ad ogni modo, questa è una notizia molto pesante che, tuttavia, non è stata confermata da prove ufficiali, quindi, resta un’indiscrezione.

Altre segnalazioni su Millie e Michele: coppia fake?

Stando a quanto emerso dalle ultime segnalazioni, pare che Millie e Michele si fossero lasciati ben prima della convocazione a Temptation Island. Lui, però, avrebbe fatto di tutto per riuscire a convincerla a fingere di tornare insieme per partecipare al programma.

A distanza di poco tempo, poi, anche l’influencer Deianira Marzano ha diffuso una nuova segnalazione sempre sulla coppia. Nello specifico, pare che Millie, in passato, abbia avuto in comune un uomo con Katia Fanelli. Il ragazzo in questione avrebbe “perseguitato” la concorrente di Temptation Island in quanto contrario al suo fidanzamento con Michele. I due avrebbero avuto dei contatti fino al giorno prima della partenza per il reality show. Insomma, si tratta di dichiarazioni piuttosto forti che, nel caso in cui dovessero essere confermate, sarebbero alquanto gravi.