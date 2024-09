Michele e Millie sono pronti a entrare in scena come la settima coppia del noto reality show, Temptation Island. La loro esibizione debutterà martedì 10 settembre 2024, in prima serata, su Canale 5. Si aggiungeranno alla lista delle sei coppie già annunciate; in un programma che punta a sondare la fiducia e l’alleanza tra i partecipanti. Michele è preoccupato per vari aspetti, dall’estroversione di Millie alla sua relazione passata con un suo amico. Sarà Millie in grado di assicurare a Michele la sua lealtà nel corso della stagione? Solo il tempo lo dirà.

Michele e Millie: la settima coppia in gioco a Temptation Island

Mentre ci avviciniamo all’inizio di Temptation Island, Michele e Millie emergono come i protagonisti. Il duo formerà la settima coppia, unendosi alle altre sei già annunciate, per affrontare la sfida della prova dei limiti individuali. L’avventura inizierà martedì 10 settembre 2024, in prima serata, su Canale 5. Chi sono realmente questi due partecipanti? Andiamo a conoscerli meglio attraverso le loro parole nel video di presentazione.

“Di lei non mi fido…” Michele e Millie sono pronti per affrontare il viaggio nei sentimenti!⁰La prima puntata di #TemptationIsland ci aspetta martedì 10 settembre in prima serata su Canale 5 🌴https://t.co/uJMq8GUrcP — Temptation Island (@TemptationITA) September 4, 2024

Millie, 24enne, è la fidanzata di Michele da quasi due anni. È stata lei a decidere di avvicinarsi alla produzione di Temptation Island. Ecco quello che ha detto nel suo video di presentazione: “Mi sono rivolta a Temptation Island perché sono esasperata dai giudizi di Michele sulla mia personalità vitale e solare. Scambio due parole con i suoi amici e lui mi critica sempre: ‘Vai troppo a braccetto, non dovresti essere così amichevole. Sei furba, stai sempre in mezzo ai ragazzi, ridi troppo, sei troppo vivace, non stai mai ferma’. Sembra che qualsiasi cosa che faccio non sia mai giusta.”

L’intento di Millie è dimostrare al fidanzato che la sua naturale estroversione non equivale a potenziale infedeltà o mancanza di rispetto. Nonostante ciò, Michele non riesce a superare le sue insicurezze: “Non mi fido di lei, penso che i suoi comportamenti non siano adatti a una ragazza fidanzata. E poi il suo passato con un mio amico mi impedisce di avanzare ulteriormente nella nostra relazione. In alcuni casi, persino i miei amici mi suggeriscono di lasciarla.”

Sorgerà quindi la questione: riuscirà Millie a convincere Michele della sua fiducia? La risposta arriverà a partire da martedì prossimo, durante la première del reality su Canale 5.