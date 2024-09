Un’altra coppia della nuova edizione di Temptation Island è stata presentata, e con essa anche una nuova e pesante segnalazione è emersa. I protagonisti si chiamano Alfonso e Federica, e la loro è stata definita da alcuni come una relazione tossica e malata. Ecco cosa è emerso.

Coppia malata a Temptation Island? Cosa è emerso su Alfonso e Federica

Alfonso e Federica sono una nuova coppia di Temptation Island, che sta insieme da 8 anni. A lasciare maggiormente straniti i telespettatori, però, è il fatto che lei abbia solamente 20 anni. Questo, dunque, vuol dire che la loro storia sia cominciata quando lei era poco più di una bambina. Già questo elemento, secondo molti, è un deterrente che gioca a loro svantaggio, facendo in modo che si guadagnino l’appellativo di “coppia malata”.

A rendere il tutto ancora più increscioso, poi, è il fatto che la ragazza ha dichiarato di voler partecipare al programma a causa della gelosia oppressiva di lui. Federico, infatti, pare le impedisca di uscire da sola, di vedersi con le sue amiche e, in sostanza, di condurre una vita tutta sua. Tali dichiarazioni hanno sollevato un polverone.

La clamorosa segnalazione sulla coppia e l’appello alla redazione

Il più critico sulla faccenda è stato l’influencer Alessandro Rosica. Quest’ultimo ha voluto mandare una sorta di appello a Raffaella Mennoia e a tutti coloro che si occupano della selezione del cast dei concorrenti. Ebbene, a tal propositi, Alessandro ha ammesso che la scelta di inserire questa coppia del programma sia stata malsana. In questo modo, infatti, si finisce per veicolare un messaggio totalmente sbagliato, a cui molte persone, specie più giovani, potrebbero ispirarsi.

Come se non bastasse, poi, Rosica ha anche riportato una segnalazione che ha ricevuto in queste ore. Nello specifico, qualcuno gli ha riportato che, in realtà, quando Alfonso e Federica erano fidanzati da soli due anni, e la giovane quindi aveva 14 anni, rimase incinta del ragazzo. Questa notizia, chiaramente, è da prendere con le pinze, in quanto non è stata corredata da alcuna prova certa che dimostrasse la veridicità di queste affermazioni. In ogni caso, al di là di questo, secondo Rosica, una redazione seria avrebbe dovuto rifiutare di prendere questa coppia onde evitare di veicolare messaggi disfunzionali ai telespettatori. Al momento non c’è stata la replica da parte dello staff. Non resta che attendere per vedere se ci saranno novità.